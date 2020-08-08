Десятки мешков с костями животных нашли рядом с поселком в Томском районе

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Недалеко от деревни Аркашево Томского района местные жители обнаружили мешки с костями животных. Об этом ТВ2 рассказала Любовь Красильникова.

Фото: Любовь Красильникова

«Муж пошел за грибами в лес и обнаружил две свалки с костями животных, они быстро разлагаются от жары. Кости с отходами лежат в белых мешках. Вокруг стоит вонь и летают мухи. По виду там лежат кости овец, в одном из мешков обнаружили овечьи шкуры. Кости животных накрыты сверху картонкой. Как говорят местные жители, за кладбищем находится еще одна похожая свалка», — пояснила ТВ2 Любовь Красильникова.

По словам Любови, на одной из свалок с костями находится около 10-15 мешков с останками животных. На другой свалке — 18 таких мешков.

Год назад в коттеджном поселке Пашино Томского района возле мусорных баков местные жители нашли биоотходы в виде костей. Тогда того, кто выбросил кости животных и строительный мусор, не смогли найти.