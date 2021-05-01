Добрые новости
01 мая,
2021
1
видео
7
фото
Новости

Десятки людей эвакуированы из-за паводка в Республике Алтай

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Паводок начался в Республике Алтай из-за дождей. Подтоплено более 70 домов, сообщает МЧС по региону. Из подтопленных домов эвакуировано 49 человек, в том числе пять детей. В Горно-Алтайске ввели режим ЧС. 

В городе Горно-Алтайск и в Чойском районе  подтоплено 108 приусадебных участков, в том числе 75 домов, в которых проживает 277 человек, в том числе 26 детей. 

Для жителей подготовили пункты временного размещения. Они оборудованы всем необходимым и готовы принять более 325 человек.

  1. Горно-Алтайск, лицей №1 им. М.В. Карамаева, ул. Чорос-Гуркина, 14,
  2. Майминский район, Майминский сельскохозяйственный техникум, ул. 50 лет Победы, 1,
  3. Чойский район, Чойская средняя школа, ул. Советская, 14,
  4. Турочакский район, Лыжная база, ул. Нагорная, 1.

По информации МЧС, затоплены три участка дорог: Р-256 «Чуйский тракт подъезд к озеру Телецкому» в поселке Советское, «Тулой – Бийка» в Турочакском районе и в населенном пункте Киска.


1 мая в Чойском районе остаются подтопленными 71 дом, в которых проживает 176 человек. Эвакуированы и находятся у родственников 45 человек, из них 3 ребенка. В Горно-Алтайске на р. Улалушка зарегистрировано падение уровня воды на 1,2 метра, в реке Майма падение на 10 см, дома и приусадебные участки освобождены от воды. 

В ликвидации последствий паводка участвовало 117 человек и 39 единиц техники.


Как сообщают в МЧС, на 1 мая ожидаются незначительные осадки по южным районам республики, на данной территории ухудшение паводковой обстановки не прогнозируется, в свою очередь ситуация в Чойском, Майминском и Турочакском районе и в Горно-Алтайске стабилизируется. 

Десятки людей эвакуированы из-за паводка в Республике Алтай
Десятки людей эвакуированы из-за паводка в Республике Алтай
Десятки людей эвакуированы из-за паводка в Республике Алтай
Десятки людей эвакуированы из-за паводка в Республике Алтай
Десятки людей эвакуированы из-за паводка в Республике Алтай
Десятки людей эвакуированы из-за паводка в Республике Алтай
Десятки людей эвакуированы из-за паводка в Республике Алтай
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.