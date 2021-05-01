Десятки людей эвакуированы из-за паводка в Республике Алтай

Паводок начался в Республике Алтай из-за дождей. Подтоплено более 70 домов, сообщает МЧС по региону. Из подтопленных домов эвакуировано 49 человек, в том числе пять детей. В Горно-Алтайске ввели режим ЧС.

В городе Горно-Алтайск и в Чойском районе подтоплено 108 приусадебных участков, в том числе 75 домов, в которых проживает 277 человек, в том числе 26 детей.

Для жителей подготовили пункты временного размещения. Они оборудованы всем необходимым и готовы принять более 325 человек.

По информации МЧС, затоплены три участка дорог: Р-256 «Чуйский тракт подъезд к озеру Телецкому» в поселке Советское, «Тулой – Бийка» в Турочакском районе и в населенном пункте Киска.





1 мая в Чойском районе остаются подтопленными 71 дом, в которых проживает 176 человек. Эвакуированы и находятся у родственников 45 человек, из них 3 ребенка. В Горно-Алтайске на р. Улалушка зарегистрировано падение уровня воды на 1,2 метра, в реке Майма падение на 10 см, дома и приусадебные участки освобождены от воды.