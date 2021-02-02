Десятки красноярцев отравились питьевой водой

«К утру следующего дня вода уже была нормальная, прозрачная. Мы ее начали употреблять. К вечеру у ребенка поднялась температура, началась рвота, — рассказал изданию один из пострадавших. — Воду пили сырой, не кипятили, раньше с ней проблем не возникало. Мне тоже было плохо — тошнило и так далее. Врача вызвали только ребенку, пока неизвестно, когда он приедет, дали угольные таблетки. В доме на данный момент не меньше 25 человек отравились».





После сообщений СМИ краевой Роспотребнадзор начал проверку.





Позже ресурсоснабжающая компания «КрасКом» заявила, что дежурные и диспетчеры не дали УК и ТСЖ рекомендации сбросить застоявшуюся воду из инженерных систем. Это и могло послужить причиной отравления жителей домов.





«А без напоминания жилищные организации самостоятельно не слили застоявшуюся воду, — цитирует «Проспект Мира» генерального директора компании „КрасКом“ Олега Гончерова. — Соответствующие оргвыводы сделаны — взаимодействие с УК и ТСЖ по вопросам запуска внутридомовых систем холодного водоснабжения после мероприятий на сетях будут в приоритете у всех служб „КрасКома“».





Отмечается, что воду в дома поставляет компания «КрасКом», которой руководит бывшый вице-мэр Красноярска Олег Гончеров. На 11% эта компания принадлежит мэрии, на 15% правительству края и на 74% ООО «Красжилкоминвест», следует из данных системы Фокус-Контур.