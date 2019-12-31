Десятиминутный фейерверк запустят в Томске на стадионе «Труд»

Фейерверк будет запускаться со стадиона «Труд». Эта площадка была выбрана для запуска в интересах томичей, чтобы не перекрывать проспект Ленина и Фрунзе, и дать возможность горожанам и гостям Томска наслаждаться огненным шоу с любой точки Ново-соборной. Во время фейерверка будет полностью оцеплена северная часть Городского сада и пер.Спортивный от ул. Советского до пр. Фрунзе.





На месте будут дежурить сотрудники «5 отряд ФПС по Томской области», для оказания медицинской помощи будут находиться две бригады скорой медицинской помощи.





Томичей просят соблюдать правила личной безопасности в местах массового скопления людей. Специалисты рекомендуют не оставлять без присмотра детей, соблюдать и поддерживать общественный порядок, бережно относиться к сооружениям и оборудованию на праздничных площадках. На мероприятие запрещено проносить опасные предметы, способные нанести вред окружающим, пиротехнику, алкоголь, крупногабаритные сумки и т.п. В охране общественного порядка примут участие сотрудники полиции и частных охранных предприятий. Они заблаговременно проведут патрулирование праздничной площадки на Ново-Соборной площади и прилегающих к ней территорий.