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01 марта,
2021
Новости

Десятилетнюю девочку, которая утром пропала в Томске, нашли живой

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Десятилетняя Марина Головина найдена живой. Ранее сообщалось, что девочка утром пошла в школу, но до учебного заведения так и не дошла.

Установили местонахождение ребенка сотрудники ГИБДД. По словам свидетелей, девочка каталась целый день на маршрутном автобусе. 


Сотрудники полиции проведут беседу с семьей девочки.

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