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Десятилетнюю девочку, которая утром пропала в Томске, нашли живой
1 час назад
Десятилетняя Марина Головина найдена живой. Ранее сообщалось, что девочка утром пошла в школу, но до учебного заведения так и не дошла.
Установили местонахождение ребенка сотрудники ГИБДД. По словам свидетелей, девочка каталась целый день на маршрутном автобусе.
Сотрудники полиции проведут беседу с семьей девочки.
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