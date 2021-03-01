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01 марта,
2021
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Десятилетняя девочка пропала в Томске. Срочный поиск

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Томске пропала десятилетняя Мария Головина. Девочка утром 1 марта вышла из дома в школу, но до образовательного учреждения не дошла. Нужна помощь волонтеров.

Десятилетняя девочка пропала в Томске. Срочный поиск

Девочка была одета в розовую длинную куртку с капюшоном, красную шапку с белыми снежинками, голубую блузку, красно-синюю клетчатую юбку, болоньевые черные брюки. На ней был белый снуд и темно-синие ботинки.

Сбор волонтеров ведется к 17:00, на ул. Мичурина 8 (парковка перед Физико-техническим лицеем). В отряде «Лиза Алерт» отмечают, что нужно иметь при себе средства индивидуальной защиты. 

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