Десятилетняя девочка пропала в Томске. Срочный поиск

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В Томске пропала десятилетняя Мария Головина. Девочка утром 1 марта вышла из дома в школу, но до образовательного учреждения не дошла. Нужна помощь волонтеров.

Девочка была одета в розовую длинную куртку с капюшоном, красную шапку с белыми снежинками, голубую блузку, красно-синюю клетчатую юбку, болоньевые черные брюки. На ней был белый снуд и темно-синие ботинки.

