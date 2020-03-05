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05 марта,
2020
Новости

Десять тысяч пакетиков семян укропа и моркови уничтожили из-за найденных сорняков

ТВ2
ТВ2
14 минут назад

Региональный Россельхознадзор уничтожил около десяти тысяч пакетиков семян моркови, редиса, укропа и кориандра, так как обнаружил в пакетиках семена сорняков.


В частности, специалисты нашли семена карантинных амброзии полыннолистной и повилики. 


«Амброзия полыннолистная обнаружена в редьке Маргеланской, в укропе Обильнолиственном, Грибовском, Кибрая и в моркови Лосиноостровской. Повилика обнаружена в семенах кориандра Бородинского, редисе Кармен. Зараженные семена происхождением из Германии, Италии, Китая и Польши поступили в торговую сеть области из других регионов РФ», — говорится в сообщении Россельхознадзора.


Все зараженные семена сжигались. Меру объясняют тем, что сорняки засоряют посевы и снижают урожайность сельхозкультур, отрицательно влияют на здоровье людей. Так, повилика паразитирует и питается за счет других растений, которые постепенно сначала отстают в роста, а затем гибнут. Пыльца сенной амброзии может вызвать у человека сенную лихорадку.


Россельхознадзор рекомендует жителям осматривать семена перед посадкой и, если попадаются семена нетипичного вида, отделять их и сжигать.

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