Десять тысяч на ребенка: как получить выплату, обещанную президентом

Семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Эта мера поддержки адресована почти 22 млн детей, подсчитали в пресс-службе Минтруда. В ведомстве уточнили, что перечислять эти средства начнут после 1 июня.

«Для получения средств родителям необходимо подать заявление на портале госуслуги или лично в отделениях Пенсионного фонда, — пояснил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. — Дополнительных справок от гражданина не требуется. Всего в нашей стране почти 22 млн детей в возрасте от трех до 16 лет. На финансирование выплат на детей этого возраста будет направлено почти 200 млрд рублей».



Прием заявлений на портале Госуслуг начнется 12 мая. Выплаты получат все дети, которым до 1 июля 2020 уже исполнится три года, но не исполнится 16 лет. За получением выплаты родители могут обратиться до 1 октября 2020 года.



В ведомстве отметили, что выплата носит единовременный характер, не облагается налогом и не учитывается при назначении других мер социальной поддержки.



Добавим, что после обращения президента сайт Госуслуг не выдержал нагрузки. У сайта периодически не работает веб-версия, он также не открывается через браузер с мобильных устройств. Пользователи приложения «Госуслуги» для операционных систем Android и iOS говорили о проблемах с авторизацией в системе и непрерывной загрузке.

