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18 февраля,
2021
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Десять медалей завоевали томские каратисты на первенстве Сибири

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Десять медалей привезли томичи с первенства Сибири по карате, сообщает пресс-служба обладминистрации. Соревнования проходили в Новокузнецке, в них приняли участие около 700 спортсменов.


Команда Томской области выиграла на турнире три золотых, одну серебряную и шесть бронзовых медалей. Первые места заняли 
Александр Завьялов, Тамила Насибова и Ангелина Гужевникова. Серебро взяла Александра Сухих, а бронзовыми призерами стали Алиса Черепанова, Алина Ефимова, Дарья Байкина, Артур Герасимов, Антон Малолетко и Ян Антонов.

Десять медалей завоевали томские каратисты на первенстве Сибири
Десять медалей завоевали томские каратисты на первенстве Сибири

Первенство СФО являлось отбором на первенство России. – отметили в группе «Карате в Томске». – Спортсмены, прошедшие в финал своих категорий, получили квоту на участие в первенстве независимо от спортивного статуса в своей области.⠀

К соревнованиям команду Томской области подготовили тренеры Руслан Апаев, Виктор Бельц, Вячеслав Малофеев, Алексей Поливаный, Александр Нестерук и Константин Липухин.

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