Десять медалей завоевали томские каратисты на первенстве Сибири

Десять медалей привезли томичи с первенства Сибири по карате, сообщает пресс-служба обладминистрации. Соревнования проходили в Новокузнецке, в них приняли участие около 700 спортсменов.







Команда Томской области выиграла на турнире три золотых, одну серебряную и шесть бронзовых медалей. Первые места заняли

Александр Завьялов, Тамила Насибова и Ангелина Гужевникова. Серебро взяла Александра Сухих, а бронзовыми призерами стали Алиса Черепанова, Алина Ефимова, Дарья Байкина, Артур Герасимов, Антон Малолетко и Ян Антонов.

