Десять экипажей ДПС гнались за Toyota в Томске: видео

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10 экипажей ДПС в Томске преследовали сегодня утром автомобиль Toyota, водитель которого создавал аварийную ситуацию на дороге. Один из автомобилей ДПС попал в аварию, сообщает пресс-служба ведомства. Пострадавших нет.

Видео: Александр Сакалов

«Около 9 часов 10 минут в Томске на переулке Сухозерный сотрудники дорожно-патрульной службы увидели автомобиль Toyota Corolla, который создавал аварийную ситуацию на дороге. При помощи специального громкоговорящего устройства полицейские предприняли попытку остановить данный автомобиль. Но водитель, не выполнив законное требование сотрудников полиции, попытался скрыться. Уходя от преследования экипажа ДПС, автомобиль двигался по улицам города, превышая скоростной режим и неоднократно нарушая правила дорожного движения, создавая при этом реальную угрозу жизни и здоровью другим участникам дорожного движения», — отметили в пресс-службе УМВД.

В полиции уточнили, что преследование продолжалось по улицам города Томска на большой скорости, водитель неоднократные требования об остановке авто игнорировал и продолжал скрываться. К преследованию подключились десять экипажей ДПС. Автомобиль остановили на дороге Томск – п. Аникино – с. Ярское.

Фото: УМВД по Томской области