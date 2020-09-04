Десять человек эвакуировались из «Ленты» из-за пожара

Десять человек эвакуировались ночью из гипермаркета «Лента» на проспекте Мира. Причина — возгорание ветоши, сообщает пресс-служба регионального МЧС.





Информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 00:06 4 сентября. На момент прибытия первого подразделения в техническом помещении был дым, сработала пожарная сигнализация.







В результате в техническом помещении сгорела ветошь на площади в квадратный метр.







Причина пожара устанавливается.