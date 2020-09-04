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Десять человек эвакуировались из «Ленты» из-за пожара
1 час назад
Десять человек эвакуировались ночью из гипермаркета «Лента» на проспекте Мира. Причина — возгорание ветоши, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 00:06 4 сентября. На момент прибытия первого подразделения в техническом помещении был дым, сработала пожарная сигнализация.
В результате в техническом помещении сгорела ветошь на площади в квадратный метр.
Причина пожара устанавливается.
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