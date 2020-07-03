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03 июля,
2020
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Новости

Дешевую рабочую силу заключенных используют на благоустройстве 16 скверов Томска

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Осужденные томских колоний за это лето благоустроят 16 городских скверов. Стоимость проектов благоустройства составит 54 млн рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации. На сайте УФСИН России по Томской области говорится о 9 заключенных договорах с исправительными учреждениями УИС.   

Заключенные благоустраивают Пушкинский сквер рядом с ЗАГСом
Заключенные благоустраивают Пушкинский сквер рядом с ЗАГСом
Фото: УФСИН по Томской области

Так бригада из 12 осужденных, отбывающих наказание в участке колонии-поселения при ЛИУ-1, 30 июня приступила к работе в Пушкинском сквере. До 25 августа здесь будет демонтировано старое асфальтовое покрытие, уложена новая тротуарная плитка, бордюры, дорожки, установлены уличные фонари, парковые диваны, качели, урны, заменены крышки канализационных люков и высажены экзотические растения, сообщается на сайте УФСИН России по Томской области. На благоустройство сквера рядом с ЗАГСом потратят 9,5 млн рублей.

Дешевую рабочую силу заключенных используют на благоустройстве 16 скверов Томска
Фото: УФСИН по Томской области

При этом среднемесячная зарплата заключенных в Томской области составляет 7,5 тыс. рублей, сообщает обладминистрация, что на 2,5 тыс. рублей выше среднероссийского показателя. Таким образом нетрудно подсчитать, что из 9,5 млн рублей выделенных на благоустройство Пушкинского сквера фонд заработной платы составит максимум 200 тысяч рублей. Если, конечно, будут выдержаны обещанные сроки и ремонт закончится, как обещает УФСИН, до 25 августа 2020 года.

«Загрузка производств УФСИН решает как минимум две задачи: заказчики удовлетворяют спрос, получая качественные товары или услуги, а колонии создают дополнительные рабочие места и расширяют возможности ресоциализации осужденных. Причем последнее заметно влияет на снижение рецидивной преступности, дает возможность заключенным погасить судебные задолженности и заработать», — отмечает заместитель губернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

Дешевую рабочую силу заключенных используют на благоустройстве 16 скверов Томска

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