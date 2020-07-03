Дешевую рабочую силу заключенных используют на благоустройстве 16 скверов Томска

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Осужденные томских колоний за это лето благоустроят 16 городских скверов. Стоимость проектов благоустройства составит 54 млн рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации. На сайте УФСИН России по Томской области говорится о 9 заключенных договорах с исправительными учреждениями УИС.

Фото: УФСИН по Томской области

Так бригада из 12 осужденных, отбывающих наказание в участке колонии-поселения при ЛИУ-1, 30 июня приступила к работе в Пушкинском сквере. До 25 августа здесь будет демонтировано старое асфальтовое покрытие, уложена новая тротуарная плитка, бордюры, дорожки, установлены уличные фонари, парковые диваны, качели, урны, заменены крышки канализационных люков и высажены экзотические растения, сообщается на сайте УФСИН России по Томской области. На благоустройство сквера рядом с ЗАГСом потратят 9,5 млн рублей.

Фото: УФСИН по Томской области

При этом среднемесячная зарплата заключенных в Томской области составляет 7,5 тыс. рублей, сообщает обладминистрация, что на 2,5 тыс. рублей выше среднероссийского показателя. Таким образом нетрудно подсчитать, что из 9,5 млн рублей выделенных на благоустройство Пушкинского сквера фонд заработной платы составит максимум 200 тысяч рублей. Если, конечно, будут выдержаны обещанные сроки и ремонт закончится, как обещает УФСИН, до 25 августа 2020 года.