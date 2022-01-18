Дешевле и менее энергозатратно: ученые ТПУ предложили утилизировать старые автомобильные шины с помощью плазмы

Ученые Инженерной школы энергетики Томского политехнического университета предложили новый способ утилизировать изношенную автомобильную резину с помощью плазмы дугового разряда постоянного тока в открытом воздухе. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Новый способ в несколько раз дешевле и не такой энергозатратный, как его прямые аналоги. Сейчас для утилизации шин используются сжигание, пиролиз, измельчение в крошку и закапывание.

Открытие нового подхода к утилизации проходило под руководством ученого Александра Пака. Он уверяет, что плазменная переработка отходов — революционный способ, который, по признанию мирового научного сообщества, когда-нибудь изменит мир. Так как он позволяет расщеплять любые органические соединения практически до атомарного состояния.

«В результате серии экспериментов по утилизации резины мы получили продукты двух типов: ультрадисперсный углеродный порошок, содержащий микро- и наноразмерные объекты с графитоподной структурой, а также фуллереноподобные объекты, и смесь газов, содержащую метан, окись углерода и водород. Выделение последнего, в свою очередь, особенно актуально для развития водородных технологий, которые в будущем могут стать основой «энергетики будущего». Возможность получения водорода, то есть экологически чистого топлива в процессе переработки отходов, является важным научно-практическим результатом», — объясняет Пак.

В ходе исследования ученые создали собственную модификацию атмосферного плазменного реактора. В отличие от «классического» дугового реактора здесь генерация плазмы электрической дуги происходит на открытом воздухе, а не в герметичном вакууме. При образовании дуги возникающий газовый поток «ограждает» зону реакции от кислорода воздуха, что предотвращает окисление сырья и продуктов синтеза. Такой подход позволяет отказаться от вакуумного и газового оборудования в составе плазменного реактора. Это упрощает его конструкцию, снижает энергоемкость процесса и сырьевую себестоимость, а также удешевляет процесс утилизации отходов.

Результаты работы томичей опубликованы в журнале Fuel Processing Technology (Q1, IF: 7.03). На втором этапе исследований ученые планируют продолжить усовершенствование предложенного метода, а также рассмотреть возможности плазменной переработки других видов отходов — золы, шлака и пластика.