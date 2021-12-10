Десятилетний мальчик из Северска получил медаль за мужество

Десятилетнему Саше Гусарову из Северска сенатор Совфеда от Томской области Владимир Кравченко вручил медаль Верхней палаты парламента «За проявленное мужество», сообщила обладминистрация.

Саша учится в третьем классе. Шестого октября 2020 года в доме № 10 по улице Транспортной в Северске произошел пожар. Саша, старший ребенок в семье, почувствовал запах дыма, сразу оповестил взрослых, намочил ткань, вышел сам и вывел младшего брата в безопасное место.

«В подъезде было сильное задымление. Почувствовав запах дыма, мой сын Гусаров Саша, ученик 3Б класса Северского лицея, оповестил всю семью, оделся, помог моей супруге одеть младшего брата. Намочил две футболки, одну приложил к своему лицу, вторую к лицу брата. Без малейшей паники вышел с нами на улицу. Хотя потом сознался, что было очень страшно. Считаю, что это заслуга, не только учителей, но и подчиненного Вам личного состава, который проводит тренировки и обучение в школах. Хотелось бы выразить им благодарность за их труды», — писал отец Саши Гусарова в МЧС.