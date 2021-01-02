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Деревянный жилой дом горел в новогоднюю ночь в Томске. Фото
1 день назад
Деревянный дом загорелся на улице 19-й Гвардейской Дивизии, сообщает корреспондент ТВ2 с места событий.
По словам очевидцев, пожар начался в ночь с 31 декабря на 1 января. На месте работают сотрудники МЧС. В ведомстве уточнили, что когда начался пожар, в здании никого не было, поэтому никто не пострадал.
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