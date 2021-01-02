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02 января,
2021
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Новости

Деревянный жилой дом горел в новогоднюю ночь в Томске. Фото

ТВ2
ТВ2
1 день назад

Деревянный дом загорелся на улице 19-й Гвардейской Дивизии, сообщает корреспондент ТВ2 с места событий.


По словам очевидцев, пожар начался в ночь с 31 декабря на 1 января. На месте работают сотрудники МЧС. В ведомстве уточнили, что когда начался пожар, в здании никого не было, поэтому никто не пострадал.

Деревянный жилой дом горел в новогоднюю ночь в Томске. Фото
Деревянный жилой дом горел в новогоднюю ночь в Томске. Фото
Деревянный жилой дом горел в новогоднюю ночь в Томске. Фото
Деревянный жилой дом горел в новогоднюю ночь в Томске. Фото
Деревянный жилой дом горел в новогоднюю ночь в Томске. Фото
Деревянный жилой дом горел в новогоднюю ночь в Томске. Фото
Деревянный жилой дом горел в новогоднюю ночь в Томске. Фото

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