Деревянный жилой дом горел в новогоднюю ночь в Томске. Фото

Деревянный дом загорелся на улице 19-й Гвардейской Дивизии, сообщает корреспондент ТВ2 с места событий.





По словам очевидцев, пожар начался в ночь с 31 декабря на 1 января. На месте работают сотрудники МЧС. В ведомстве уточнили, что когда начался пожар, в здании никого не было, поэтому никто не пострадал.