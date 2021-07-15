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Главная Новости Дерево упало на маршрутку в районе Кирова. Центр Томска стоит в пробках
Новости

Дерево упало на маршрутку в районе Кирова. Центр Томска стоит в пробках

ТВ2
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7 часов назад

Дерево упало на маршрутный автобус 23, следовавший по проспекту Кирова. Из пассажиров, находящихся в салоне автобуса, никто не пострадал. 

Движение на участке между улицей Красноармейской и площадью Дзержинского сейчас перекрыто.

Также по данным сервиса «Яндекс-Пробки» затруднение движения наблюдается на проспектах Ленина и Фрунзе, улице Гагарина и переулке Спортивном. Связано это с работой «ТомскРТС» по замене труб в районе спорткомплекса «Ермак» (проспект Фрунзе, 11). Из-за работ движение автомобилей по проспекту Фрунзе возможно только в одну сторону. 

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