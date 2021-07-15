Дерево упало на маршрутку в районе Кирова. Центр Томска стоит в пробках

Движение на участке между улицей Красноармейской и площадью Дзержинского сейчас перекрыто.

Дерево упало на маршрутный автобус 23, следовавший по проспекту Кирова. Из пассажиров, находящихся в салоне автобуса, никто не пострадал.

Также по данным сервиса «Яндекс-Пробки» затруднение движения наблюдается на проспектах Ленина и Фрунзе, улице Гагарина и переулке Спортивном. Связано это с работой «ТомскРТС» по замене труб в районе спорткомплекса «Ермак» (проспект Фрунзе, 11). Из-за работ движение автомобилей по проспекту Фрунзе возможно только в одну сторону.