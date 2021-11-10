Депутаты в первом чтении одобрили право губернаторов избираться больше двух сроков подряд

Законопроект о региональной власти, определяющий полномочия регионов, прошел первое чтение в Госдуме. В документе, одобренном депутатами, снят запрет губернаторам избираться более двух сроков подряд и вводится единый срок полномочий для глав всех субъектов — пять лет (сейчас срок полномочий не может превышать пять лет, но определяется законами региона). Согласно законопроекту федеральные органы власти, органы власти регионов и местного самоуправления «в их совокупности входят в единую систему публичной власти», их согласованное функционирование и взаимодействие обеспечивает президент России. По действующему законодательству для прекращения полномочий президенту нужно основание — выявление фактов коррупции или конфликта интересов. По новому законопроекту основанием становится сам факт утраты доверия. В качестве наказаний для губернаторов предусмотрены такие меры ответственности, как предупреждение, выговор и временное отстранение от исполнения обязанностей. Среди других предложений — унификация названия органов исполнительной власти и руководителей регионов. Согласно документу теперь все губернаторы или президент, как в Татарстане, будут именоваться «глава», региональный орган исполнительной власти — «правительство». Кроме того, все депутаты региональных законодательных собраний признаются замещающими государственные должности независимо от того, работают они на постоянной основе или без отрыва от основной деятельности, и на них накладываются соответствующие ограничения.

За данное решение проголосовали 317 депутатов, против выступили 66, еще 12 воздержались.

В частности, поддержали предложение все единороссы, избранные от Томской области (как по округам, так и по спискам) — Татьяна Соломатина, Владимир Самокиш, Михаил Киселев, Вероника Власова, Вячеслав Петров и Олег Матвейчев. Также за принятие закона проголосовал и Алексей Диденко. Коммунист Иван Бабич выступил против, член «Справедливой России» Николай Новичков участие в голосовании не принимал.

Одна из тех, кто голосовал против, Сардана Авксентьева, объяснила свою позицию следующим образом:

«Давайте честно признаем. У нас и так уже суперцентрализованная страна, чрезмерно завязанная на отмашку или кивок столичных бюрократов. Моя главная претензия к этому законопроекту в том, что вместо цветущего многообразия он предлагает закатать всё в асфальт. Авторы законопроекта считают, что решения относительно жизни людей на местах должны принимать не мы все вместе, а несколько чиновников, сидящих в зданиях из стекла и бетона. Они относятся к нам как к шаловливым детям. Якобы боятся, что мы или кипяток на себя выльем, или головкой ударимся. Но мы уже взрослые. А страна большая», — написала бывший мэр Якутска в своем Телеграм-канале.

Она призвала отдать и оставить полномочия на местах.

«Муниципалитетам будут передавать региональные обязанности, не спрашивая их согласия и не давая денег. Также региональная власть возьмёт на себя контроль за социальной и инженерной инфраструктурой муниципалитетов. Хотя управлять бытовой инфраструктурой, нужной людям каждый день, надо на низовом уровне. Этот законопроект делает главу региона «рабом лампы», не давая ему взамен волшебной силы. Что получается? Ты отвечаешь за все, но не можешь даже сформировать свою команду. Ключевые назначения и отставки - глав региональных минфинов, органов здравоохранения, образования, жилищного и строительного надзора - теперь в руках московских бюрократов в федеральных министерствах и ведомствах».