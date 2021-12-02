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Депутаты Томской области большинством голосов поддержали законопроект о QR-кодах в России

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Депутаты Томской области от «Единой России» единогласно поддержали законопроект, предполагающий введение QR-кодов на территории России.

Законопроект о QR-кодах поступил в областную думу 18 ноября. К началу декабря в региональной парламент поступило больше 2,5 тысячи обращений с просьбой не поддерживать законопроект. По мнению авторов обращений, введение подобного закона способствует сегрегации населения и нарушает базовые права человека.

В ходе заседания правового комитета юристы отметили, что данный законопроект не нарушает Конституции России. Однако признали, что его нормы нуждаются в значительной доработке. Депутаты партий КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и «Новые люди» заявили, что будут голосовать против. 

В итоге, голосование было назначено на 2 декабря с 9 утра до 17.00. Оно проходило в заочном формате, в нем приняли участие все 42 депутата. Итоговый результат был таким:

  • «за» —  27 голосов;
  • «против» — 15 голосов;
  • «воздержался»  —  0 голосов.

Таким образом, с перевесом в 12 голосов депутаты регионального парламента федеральную инициативу поддержали.

Ранее ряд региональных парламентов уже поддержал изменения в федеральный закон. В частности, поправки одобрили депутаты заксобраний Омской области, Хабаровского края, Коми, Пермского края, Татарстана, Башкирии, Брянской области, Чувашии, Оренбургской, Ростовской областей и других субъектов РФ.

Напомним, Правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта, касающихся введения QR-кодов. Первый законопроект фактически запрещает людям без QR-кодов, подтверждающих прививку от ковида, посещать заведения общепита, массовые и культурные мероприятия, а также все магазины, кроме аптек и тех, в которых продаются товары первой необходимости и еда.

Второй законопроект касается обязательного предъявления QR-кодов для покупки билетов на междугородние и международные поездки.

Помимо QR-кода о прививке, можно предъявить документ, подтверждающий, что человек переболел коронавирусом, либо медотвод. До 1 февраля 2022 года объявлен переходный период, в течение которого для допуска в учреждения принимать будут и отрицательный ПЦР-тест. Предполагается, что нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

В Госдуме первое чтение данных законопроектов запланировано на 16 декабря.

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