Депутаты Томской области большинством голосов поддержали законопроект о QR-кодах в России

Законопроект о QR-кодах поступил в областную думу 18 ноября. К началу декабря в региональной парламент поступило больше 2,5 тысячи обращений с просьбой не поддерживать законопроект. По мнению авторов обращений, введение подобного закона способствует сегрегации населения и нарушает базовые права человека.

В ходе заседания правового комитета юристы отметили, что данный законопроект не нарушает Конституции России. Однако признали, что его нормы нуждаются в значительной доработке. Депутаты партий КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и «Новые люди» заявили, что будут голосовать против.

В итоге, голосование было назначено на 2 декабря с 9 утра до 17.00. Оно проходило в заочном формате, в нем приняли участие все 42 депутата. Итоговый результат был таким:

«за» — 27 голосов;

«против» — 15 голосов;

«воздержался» — 0 голосов.

Таким образом, с перевесом в 12 голосов депутаты регионального парламента федеральную инициативу поддержали.