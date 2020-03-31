Депутаты Томска не исключили корректировки бюджета города из-за коронавируса

Бюджет Томска, скорее всего, будет скорректирован из-за коронавируса. Ближайшее собрание городской Думы состоится 7 апреля, сейчас депутаты проводят все запланированные заседания, в первую очередь как раз для принятия решений, от которых зависит финансирование городских программ.

Изменения главного финансового документа муниципалитета рассмотрели сегодня на заседании комитета Думы по бюджету, экономике и собственности.





Общая сумма корректировки составит 149,2 млн рублей. Доходы города за счет безвозмездных поступлений прирастут на 127,2 млн рублей. 23 млн рублей направят на повышение зарплаты педагогическим работникам, 68 млн рублей — на повышение зарплаты работникам культуры. Еще 35,6 млн пойдут на покупку жилья для детей-сирот. За счет перераспределения из фонда непредвиденных расходов 19 млн рублей направят на благоустройство дворов по программе «Формирование современной городской среды».





Депутаты в ходе заседаний отметили, что необходимо проработать меры поддержки граждан и бизнеса в связи с пандемией коронавирусной инфекции. В частности, предложили предусмотреть возмещение стоимости школьного питания детям из социально незащищенных семей – к примеру, в виде продуктовых наборов. Еще одна из мер, которая обсуждалась, – отсрочка по арендной плате за пользование муниципальным имуществом.





Есть вопросы и по готовности образовательных учреждений к переходу на дистанционное обучение, которое запланировано на 6 апреля.





«Знаю, что во многих учебных заведениях нет веб-камер, устаревшая компьютерная техника… В бюджете текущего года запланированы 112 млн рублей на цифровизацию школ. Возможно, в связи со сложившейся ситуацией стоит вернуться к вопросу и перераспределить средства внутри этой бюджетной строки. Предлагаю провести внеочередное заседание думского комитета по социальным вопросам, посвященное этой важной теме», — отметила депутат, замдиректора школы № 49 Лариса Сорокова.





Спикер Думы Сергей Панов отметил, что к следующему собранию мэрия должна проанализировать возможности образовательных учреждений и при необходимости предложить варианты перераспределения бюджетных средств для обеспечения процесса.





«Ситуация, в которой сейчас оказался, по сути, весь мир, требует от нас оперативных продуманных решений. Речь идет в том числе о мерах по поддержке бизнеса. Муниципалитет, как минимум, должен предоставить информационную помощь предпринимателям, какие решения приняты федеральными и региональными властями и как они будут действовать «на местах». Рассматриваются и возможные варианты поддержки на уровне города – тут нужно плотно взаимодействовать с самим малым бизнесом, чтобы понимать, какие меры необходимы и будут действенно помогать», — добавил Сергей Панов.





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