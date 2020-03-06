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06 марта,
2020
Новости

Депутаты снизили возраст для получения негосударственных пенсий

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Госдума приняла в окончательном чтении закон, по которому женщины смогут получать негосударственную пенсию с 55 лет, а мужчины — с 60 лет.


Напомним, с 2019 года в России началось поэтапное увеличение возраста. К 2024 году он постепенно поднимется до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. 


«Поздний выход на негосударственную пенсию делает институт негосударственной пенсии менее привлекательным для потенциальных вкладчиков, в связи с чем объем поступлений в негосударственные пенсионные фонды сокращается», — считают авторы документа.


Закон возвращает возраст выхода на негосударственную пенсию в 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно. Кроме того, предлагается уточнить пенсионные основания, исключив из них условие о наличии страхового стажа. Уточняется также порядок обращения за негосударственной пенсией.


«Это позволит привлечь к накоплению будущих пенсий в негосударственных пенсионных фондах такие категории лиц, как самозанятые граждане, иностранные граждане, лица, имеющие иждивенцев, и наемные работники», — отмечается в пояснительной записке.


В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования и распространится на правоотношения, возникшие из договоров негосударственного пенсионного обеспечения, заключенных в период с 1 января 2019 года до дня вступления закона в силу.


Негосударственная пенсия — это пенсия, которая формируется за счет ваших личных взносов. В отдельных случаях это могут быть также добровольные взносы вашего работодателя сверх обязательных отчислений в Пенсионный фонд Российской Федерации. 

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