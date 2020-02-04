Депутаты раскритиковали изменения маршрутной сети Томска

Спикер городской Думы Сергей Панов и председатель думской комиссии по транспорту Махир Рустамов раскритиковали новую маршрутную сеть Томска. Они отметили, что транспортная доступность присоединенных территорий стала хуже, а качество пассажироперевозок не улучшилось.

«Подобные системы работают и в Томске, но в других отраслях. Например, в Городском саду, когда гости парка при прохождении на аттракцион расплачиваются специальной картой с возможностью пополнения счета. Примерно такая же система используется для оплаты питания учеников в школах. Знают ее удобство и спортсмены, увлекающиеся горнолыжным спортом, — карты используются при оплате посадки на подъемник. Прошу администрацию города учесть эти предложения в дальнейшей работе», — закончил Панов, подчеркнув при этом, что «в целом изменения позитивны».

«Если корректировка схем движения прошла более-менее гладко – не считая отдельных жалоб, по которым администрация города ведет работу, то внедрение системы «безнала» предсказуемо вызвала недовольство, а в некоторых случаях и откровенный саботаж водителей маршруток, ведь это позволит посчитать реальную прибыль от перевозок, — отметил спикер городской Думы Сергей Панов. — А понимая доходы, можно более точно составлять требования к конкурсной документации при подготовке торгов на право осуществлять перевозки, в том числе по обновлению автопарка, другим критериям. Есть недовольство и у пассажиров – тем, что начало работы безналичной системы оплаты сразу было связано с серьезными недостатками, причем как технического характера, так и вызванные «человеческим фактором».

Председатель комиссии по транспорту Махир Рустамов с такой оценкой не согласился. По его словам, мэрия действительно хотела сделать хорошо, но «получилось как всегда».





«Страдает окраина. Мы объединили муниципальные маршруты, надеялись на то, что кто-то решит проблему за нас. Но не получилось. Вчерашняя ситуация: на Большой Подгорной вечером встали трамваи, остановки были переполнены. Звонили в диспетчерскую, но там сказали, чтобы обращались в Северск. Другой маршрут — Сосновый Бор. Там больше 300 детей, и сейчас уже школа хочет составить определенный график. Раньше четверка ходила в определенное время, а сейчас непонятно. Также 32-й маршрут объединили со 118-м. Дети тоже страдают, так как график перепутан», — высказался Махир Рустамов.





Он попросил мэрию проконтролировать ситуацию в часы пик, чтобы понять проблему изнутри.





Новая маршрутная сеть заработала в Томске с 1 января. Меньше чем за месяц поступило около 600 жалоб. Большинство из них касались интервалов движения и работы терминалов безналичной оплаты, рассказал заммэра Владимир Брюханцев. По его словам, томичи в целом удовлетворены новой маршрутной сетью.





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