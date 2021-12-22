Депутаты приняли бюджет Томской области на 2022 год. Профицит уменьшился с 4 млрд до 800 млн рублей

Депутаты областной Думы большинством голосов приняли бюджет Томской области во втором чтении. Бюджет остался профицитным, но его объем уменьшился после работы согласительной комиссии.
«Бюджет на предстоящую трехлетку остается профицитным. На 2022 год профицит составит 0,8 млрд рублей. Предусмотрено снижение долговой нагрузки с 75% в 2022 году, до 68% в 2024 году. При этом, я должен сказать, что удержать уровень долговой нагрузки в рамках требования реструктуризации в проекте бюджета уже не удалось. Вы помните, что в первом чтении профицит для этого года был 4 млрд рублей», — сказал замгубернатора Александр Феденев.
В итоге, государственный долг увеличился на 11,92 миллиарда рублей и составит в 2022 году 49,7 миллиарда рублей. Объем доходов областного бюджета на 2022 год планируется в объеме 90,6 миллиардов рублей, расходов — 89,9 миллиарда рублей, профицит составляет 758 млн руб.
Согласно доработанному проекту бюджета, расходы на национальную экономику составят в следующем году 13,471 миллиарда рублей, в том числе на сельское хозяйство и рыболовство — 2,059 миллиарда рублей, дорожное хозяйство — 9,174 миллиарда. На образование заложена сумма в 23,997 млрд рублей, социальную политику — 23,848 миллиарда, здравоохранение — 7,086 миллиарда рублей, расходы на ЖКХ составят 3,822 миллиарда рублей.
«Работа в согласительной комиссии была напряженной. Большим плюсом является то, что на многие вопросы, которые ставились в ходе избирательной кампании, нам удалось найти решение. Это вселяет в меня надежду, что затянувшийся конфликт между городом и областью точно так же придет к какому-то логическому завершение. Ведь проигрывает не тот, кому не удалось доминировать. Проигрывают томичи», — сказала депутат облдумы, лидер регионального отделения «Справедливой России» Галина Немцева.
По результатам голосования во втором чтении 32 депутата из присутствующих проголосовали за принятие бюджета, 7 — «против», один из депутатов воздержался.
«Я просто хочу еще раз поблагодарить всех. Спасибо большое за очень конструктивную работу на согласительной комиссии, за то, что забота о томичах преобладает у нас, как всегда, над делами политическими. Хочу сказать, что этот бюджет, конечно, направлен на улучшение жизни людей. Конечно, вопросы есть. Конечно, они еще будут. Конечно, мы будем их решать. Но хочу напомнить: десять лет назад мы делили 27 млрд, сегодня делим 90. Я очень рад, что мы растем такими темпами. И это не предел. Пусть всегда чего-то не хватает, говорил один умный человек, это значит, что мы растем. А если у нас не будет желаний, то не будет и движения вперед», — прокомментировал принятие бюджета губернатор Томской области Сергей Жвачкин.