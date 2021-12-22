Депутаты приняли бюджет Томской области на 2022 год. Профицит уменьшился с 4 млрд до 800 млн рублей

«Бюджет на предстоящую трехлетку остается профицитным. На 2022 год профицит составит 0,8 млрд рублей. Предусмотрено снижение долговой нагрузки с 75% в 2022 году, до 68% в 2024 году. При этом, я должен сказать, что удержать уровень долговой нагрузки в рамках требования реструктуризации в проекте бюджета уже не удалось. Вы помните, что в первом чтении профицит для этого года был 4 млрд рублей», — сказал замгубернатора Александр Феденев.

В итоге, государственный долг увеличился на 11,92 миллиарда рублей и составит в 2022 году 49,7 миллиарда рублей. Объем доходов областного бюджета на 2022 год планируется в объеме 90,6 миллиардов рублей, расходов — 89,9 миллиарда рублей, профицит составляет 758 млн руб.

Согласно доработанному проекту бюджета, расходы на национальную экономику составят в следующем году 13,471 миллиарда рублей, в том числе на сельское хозяйство и рыболовство — 2,059 миллиарда рублей, дорожное хозяйство — 9,174 миллиарда. На образование заложена сумма в 23,997 млрд рублей, социальную политику — 23,848 миллиарда, здравоохранение — 7,086 миллиарда рублей, расходы на ЖКХ составят 3,822 миллиарда рублей.

«Работа в согласительной комиссии была напряженной. Большим плюсом является то, что на многие вопросы, которые ставились в ходе избирательной кампании, нам удалось найти решение. Это вселяет в меня надежду, что затянувшийся конфликт между городом и областью точно так же придет к какому-то логическому завершение. Ведь проигрывает не тот, кому не удалось доминировать. Проигрывают томичи», — сказала депутат облдумы, лидер регионального отделения «Справедливой России» Галина Немцева.

По результатам голосования во втором чтении 32 депутата из присутствующих проголосовали за принятие бюджета, 7 — «против», один из депутатов воздержался.