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Главная Новости Депутат Госдумы Алексей Диденко предложил ограничить допустимую долю расходов россиян на ЖКХ
Новости

Депутат Госдумы Алексей Диденко предложил ограничить допустимую долю расходов россиян на ЖКХ

ТВ2
ТВ2 ТВ2
3 часа назад

Депутаты от фракции ЛДПР и член Совета Федерации Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект о введении федерального стандарта максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 15%. Текст и пояснительную записку в своем Telegram-канале опубликовал один из авторов, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Потолок доли семейных расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  сегодня не по ситуации великоват. Федеральный стандарт максимально допустимого значения сейчас составляет 22% от совокупного дохода семьи, и только при превышении этого порога семьям положены субсидии. При этом основная нагрузка при предоставлении таких субсидий возложена на бюджеты регионов, далеко не все из которых в нынешних условиях объективно способны обеспечить соцподдержку граждан в сфере компенсации расходов на ЖКУ», — пишет Ярослав Нилов в своем посте.

Соавтором данного законопроекта выступил депутат Госдумы от Томской области Алексей Диденко.

«Создана ситуация, когда в дотационных, бедных регионах расходы граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг выше, чем в регионах с более высоким уровнем жизни», — прокомментировал Алексей Диденко.

Сейчас согласно данным Минстроя в 58 субъектах РФ максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг составляет 22%, в 24 субъектах — 15-21%, и лишь в трех субъектах — менее 15%, указывают депутаты. 
 
«Доходы людей, как бы ни старался в отрисовке показателей Росстат, падают, равно как и их покупательная способность. Нам в ЛДПР представляется более разумным, целесообразным и последовательным оставить раздачу «вертолетных денег» на усмотрение финансовых властей, но при этом не изымать средства из семейных бюджетов на оплату ЖКУ выше 15% от совокупного дохода. Это позволит централизованно придержать в регионах планку местных стандартов и на деле поддержать малообеспеченных граждан», — подчеркивают в партии.
 
По его словам, данное предложение должны рассмотреть уже в период осенней сессии.

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Заказчик: Избирательное объединение Региональное отделение в Томской области Всероссийской Политической партии ЛДПР. Дата выпуска 22.07.2021. Тираж – 2 экз. Оплачено из средств: Избирательное объединение Региональное отделение в Томской области Всероссийской Политической партии ЛДПР.

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