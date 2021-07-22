Депутаты от фракции ЛДПР и член Совета Федерации Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект о введении федерального стандарта максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 15%. Текст и пояснительную записку в своем Telegram-канале опубликовал один из авторов, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Депутат Госдумы Алексей Диденко предложил ограничить допустимую долю расходов россиян на ЖКХ
«Потолок доли семейных расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг сегодня не по ситуации великоват. Федеральный стандарт максимально допустимого значения сейчас составляет 22% от совокупного дохода семьи, и только при превышении этого порога семьям положены субсидии. При этом основная нагрузка при предоставлении таких субсидий возложена на бюджеты регионов, далеко не все из которых в нынешних условиях объективно способны обеспечить соцподдержку граждан в сфере компенсации расходов на ЖКУ», — пишет Ярослав Нилов в своем посте.
Соавтором данного законопроекта выступил депутат Госдумы от Томской области Алексей Диденко.
«Создана ситуация, когда в дотационных, бедных регионах расходы граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг выше, чем в регионах с более высоким уровнем жизни», — прокомментировал Алексей Диденко.
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