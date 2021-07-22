Депутат Госдумы Алексей Диденко предложил ограничить допустимую долю расходов россиян на ЖКХ

Депутаты от фракции ЛДПР и член Совета Федерации Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект о введении федерального стандарта максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 15%. Текст и пояснительную записку в своем Telegram-канале опубликовал один из авторов, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Потолок доли семейных расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг сегодня не по ситуации великоват. Федеральный стандарт максимально допустимого значения сейчас составляет 22% от совокупного дохода семьи, и только при превышении этого порога семьям положены субсидии. При этом основная нагрузка при предоставлении таких субсидий возложена на бюджеты регионов, далеко не все из которых в нынешних условиях объективно способны обеспечить соцподдержку граждан в сфере компенсации расходов на ЖКУ», — пишет Ярослав Нилов в своем посте.

«Создана ситуация, когда в дотационных, бедных регионах расходы граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг выше, чем в регионах с более высоким уровнем жизни», — прокомментировал Алексей Диденко.

Сейчас согласно данным Минстроя в 58 субъектах РФ максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг составляет 22%, в 24 субъектах — 15-21%, и лишь в трех субъектах — менее 15%, указывают депутаты.

«Доходы людей, как бы ни старался в отрисовке показателей Росстат, падают, равно как и их покупательная способность. Нам в ЛДПР представляется более разумным, целесообразным и последовательным оставить раздачу «вертолетных денег» на усмотрение финансовых властей, но при этом не изымать средства из семейных бюджетов на оплату ЖКУ выше 15% от совокупного дохода. Это позволит централизованно придержать в регионах планку местных стандартов и на деле поддержать малообеспеченных граждан», — подчеркивают в партии.