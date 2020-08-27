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27 августа,
2020
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Депутаты облдумы утвердили создание в Томской области Фонда защиты дольщиков

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

За создание Фонда в регионе проголосовали депутаты областной думы сегодня, 27 августа, на очередном заседании. Проект закона приняли в первом и во втором чтениях.

Депутаты облдумы утвердили создание в Томской области Фонда защиты дольщиков

Фонд будет существовать как унитарная некоммерческая организация. По словам начальника департамента архитектуры и строительства Дмитрия Ассонова, Фонд сможет выкупать у владельцев недостроенного жилья доли по среднерыночной цене в районе, где строится здание. Сам объект и земельный участок под ним будет переходить в собственность Фонда.


Ранее о создании Фонда говорил замгубренатора про строительству Евгений Паршуто. По его словам, фонд должен заниматься достройкой проблемных объектов. Ранее это делал «Томскстройзаказчик», но, по мнению Паршуты, механизм себя исчерпал. Кроме того, новый Фонд будет взаимодействовать с федерацией, чтобы привлечь деньги из федбюджета. Планировалось, что Фонд заработает в первом квартале 2020 года.


Отметим, с 2011 года в Томске проблемными признали 28 домов, находящихся в долевом строительстве, из них 21 ввели в эксплуатацию к концу 2015 года. На решение проблемы обманутых дольщиков из облбюджета выделили больше миллиарда рублей субсидий.

В феврале 2019 года Генпрокуратура выявила нарушения в работе томских властей по вопросу обманутых дольщиков. Также в Томске неоднократно проходили акции «Бездомного полка», на которых критиковалась работа властей по вопросам достройки долгостроев.


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