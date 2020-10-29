Депутаты облдумы утвердили 14 новых членов Общественной палаты Томской области

8 декабря 2020 года истекает срок полномочий действующего состава Общественной палаты Томской области. В областную Думу поступили представления в отношении 27 кандидатов, из числа которых депутаты в ходе рейтингового голосования утвердили 14 человек.
В соответствии с областным законом, принятым в мае 2017 года, Общественная палата состоит из 42 членов, предлагаемых некоммерческими общественными организациями. Одну треть состава (14 человек) утверждает областная Дума, столько же – губернатор области, а затем утвержденные Думой и губернатором 28 членов Общественной палаты определяют оставшуюся 1/3 ее состава.
По результатам голосования наибольшее количество голосов сегодня набрали:
- Баранова Наталья Ивановна,
- Брекотнин Петр Зотьевич,
- Вологдин Борис Яковлевич,
- Воронцов Анатолий Владимирович,
- Гречихина Наталья Борисовна,
- Долженкова Вера Константиновна,
- Елезов Максим Анатольевич,
- Качин Николай Андреевич,
- Кинев Глеб Викторович,
- Рубцов Евгений Леонидович,
- Рябченко Даниил Олегович,
- Тепляков Евгений Евгеньевич,
- Филимонов Алексей Евгеньевич,
- Шанина Галина Иннокентьевна.