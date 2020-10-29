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29 октября,
2020
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Депутаты облдумы утвердили 14 новых членов Общественной палаты Томской области

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

8 декабря 2020 года истекает срок полномочий действующего состава Общественной палаты Томской области. В областную Думу поступили представления в отношении 27 кандидатов, из числа которых депутаты в ходе рейтингового голосования утвердили 14 человек.


В соответствии с областным законом, принятым в мае 2017 года, Общественная палата состоит из 42 членов, предлагаемых некоммерческими общественными организациями. Одну треть состава (14 человек) утверждает областная Дума, столько же – губернатор области, а затем утвержденные Думой и губернатором 28 членов Общественной палаты определяют оставшуюся 1/3 ее состава.


 По результатам голосования наибольшее количество голосов сегодня набрали:

- Баранова Наталья Ивановна,

- Брекотнин Петр Зотьевич,

- Вологдин Борис Яковлевич,

- Воронцов Анатолий Владимирович,

- Гречихина Наталья Борисовна,

- Долженкова Вера Константиновна,

- Елезов Максим Анатольевич,

- Качин Николай Андреевич,

- Кинев Глеб Викторович,

- Рубцов Евгений Леонидович,

- Рябченко Даниил Олегович,

- Тепляков Евгений Евгеньевич,

- Филимонов Алексей Евгеньевич,

- Шанина Галина Иннокентьевна.

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