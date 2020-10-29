Депутаты областной Думы в первом чтении приняли бюджет Томской области на 2021 год

Депутаты областной Думы большинством голосов в первом чтении одобрили принятие бюджета Томской области на 2021 год. Пока доходы запланированы в объеме 65 млрд 27 млн рублей, расходы — 66,5 млрд рублей. Прогнозируемый дефицит областного бюджета в следующем году составит 1,5 млрд рублей.

«Законопроект сформирован в условиях, когда мы вынуждены максимально концентрировать бюджетные ресурсы в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекцией», — отметил на собрании замгубернатора, начальник облдепартамента финансов Александр Феденев.

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета по итогам 2020 года прогнозируются в объеме 58,1 млрд рублей. Основными источниками доходов, как и в предыдущие годы, будут налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, акцизы и налог на имущество организаций.





Более 60 % от общего объема расходов областного бюджета составляют расходы на социально-культурную сферу. Почти треть расходов областного бюджета пойдет на образование – 19,6 млрд рублей. Будет построена школа в Северном Парке, восемь детских садов, начнется проектирование школы на улице Демьяна Бедного.





Расходы на здравоохранение составят 11,8 млрд, а с учетом средств территориального фонда ОМС – 26,3 млрд рублей. Деньги направят, в том числе, на завершение строительства хирургического корпуса онкодиспансера и разработку проекта по строительству областной детской больницы на 550 коек.





На социальную политику выделено 9,5 млрд, львиная доля этих средств предназначена на меры соцподдержки. Финансирование культуры и спорта останется на уровне 2020 года: 1,5 млрд рублей и 418 миллионов соответственно. 11,8 млрд рублей предусмотрено на реальный сектор экономики, из них на поддержку АПК – 1,4 млрд, малого и среднего бизнеса – 296 млн рублей.





«Далеко не все вопросы, которые стоят в нашей жизни, нашли отражение в бюджете. У нас имеется значительная дополнительная потребность в здравоохранении, образовании. Не учли новые расходные обязательства по Асиновскому концессионному соглашению, не учтены расходы на создание студенческого кампуса на территории Томска», — добавил Александр Феденев во время представления бюджета





Отвечая на вопрос Галины Немцевой о возможном дальнейшем снижении доходов, Феденев заметил, что источники получения дополнительных доходов у Томской области есть (лес, например), однако главным путем назвал изменение межбюджетных отношений и получение дополнительной поддержки от федерации.





При этом, по прогнозу, доходы областного бюджета в 2022 году должны составить 63 млрд 678 млн рублей; расходы — 2022 год – 63,4 млрд рублей. То есть планируется, что через год бюджет будет профицитным — в сумме 258,1 млн рублей. К 2023 году профицит областного бюджета, по прогнозам администрации, должен вырасти до 1,1 млн рублей — доходы запланированы в 66 млрд 120,7 млн рублей, а расходы в 65 млрд рублей.





В свою очередь председатель Счетной палаты Алексей Пронькин высказал опасения, что прогноз по доходам будет исполнен в полном объеме.





Принятие областного бюджета в первом чтении поддержали 32 депутата. Трое выступили против.





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