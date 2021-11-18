Депутаты областной Думы в первом чтении приняли бюджет на 2022 год

Депутаты областной Думы единогласно поддержали проект бюджета региона на 2022 год. Пока планируется, что доходы в 2022 году составят 73 млрд 77 млн рублей. Общий объем расходов известен в сумме 69 млрд 91 млн рублей. Профицит составляет 4 млрд рублей.

На реализацию 11 нацпроектов в бюджете предусмотрены 6,3 миллиарда рублей, но сумма еще может вырасти.

Расходы на социальную сферу в проекте бюджета на 2022 год составляют 45,2 миллиарда рублей. Из них 19,8 млрд рублей — расходы на образование. Расходы на здравоохранение с учетом средств от фонда ОМС составят 25,5 миллиарда рублей, 11,8 миллиарда из областного бюджета. При этом, регион рассчитывает привлечь в 2022 году из федерального бюджета 772 миллиона рублей на реализацию программы по модернизации первичного звена здравоохранения.

«Представленный бюджет сформирован с учетом жестких ограничений, в том числе и по госдолгу. Естественно, в первом чтении решены далеко не все вопросы. На согласительной комиссии, конечно, предстоит принять очень нелегкие решения в условиях ограниченных ресурсов», — сказал замгубернатора Александр Феденев.

Отвечая на вопрос депутатов, Феденев пояснил, что профицит бюджета связан с обязательствами региона уменьшить госдолг. Ранее федерация выделила больше 20 млрд рублей на его реструктуризацию. Поэтому уровень госдолга в 2022 году не должен превышать 57%.

Кроме того, Феденев объяснил, что сейчас область софинансирует практически все программы федерации. При этом, софинансирование ряда программ бывает до 50%, хотя изначально в документах говорилось о 3% софинансировании.

Контрольно-счетная палата региона, комментируя проект бюджета, также обратила внимание на возросшую долговую нагрузку. Кроме того, аудиторы опасаются, что из-за «негативных факторов» в 2022 году не получится выполнить план по доходам.

По итогам 37 депутатов поддержали проект бюджета.

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