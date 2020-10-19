Депутаты не нашли виновных в сносе старинного дома по Сакко, 5

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Сегодня на градостроительном комитете Думы города Томска депутаты подняли вопрос о сносе исторического дома по адресу пер. Сакко, 5 (пр. Ленина, 140).

Глава департамента архитектуры и строительства Алексей Макаров подтвердил, что мэрия получила от собственника земельного участка уведомление о предстоящем сносе. «Ввиду отсутствия в данном уведомлении проекта по обследованию участка и демонтажу здания мы направили письмо заявителю, собственнику этого участка, о том, что необходимо представить дополнительные документы. Параллельно отправили письмо в главную инспекцию Госстройнадзора о планируемом сносе данного здания», — рассказал Алексей Макаров депутатам.

Очевидно, в данном случае виновата почта. Письмо из мэрии шло или слишком долго, или не дошло вовсе, потому что собственники выждали положенные на ответ две недели и быстренько снесли здание.

Фото: ТВ2

На вопрос депутата Артема Канарева, почему мэрия не запретила снос здания до предоставления всех необходимых документов, глава департамента по архитектуре ответил, что полномочиями запретить снос частного здания мэрия не располагает.

Кроме того, Алексей Макаров сообщил о том, что у него имеется ответ от комитета по охране наследия Томской области за подписью его главы Елены Перетягиной, согласно которому здание по Сакко, 5 не является памятником архитектуры или выявленным объектом и информации о наличии признаков объекта культурного наследия у него нет.

Депутат Елена Ульянова высказала недоумение: вроде ни у кого не возникает сомнения, что снесенный дом представлял ценность для исторического поселения федерального значения, и почему же его снесли на глазах у горожан. «Почему до сноса здания не была проведена экспертиза? Почему мэрия никак не отреагировала и, получается, что ребята просто снесли здание по умолчанию. Кто за это несет ответственность?» — задала вопросы Алексею Макарову депутат от «Партии Роста».

Чиновник не смог ответить на вопрос, кто виноват, отметив, что добро на снос здания они не давали и действовали строго по инструкциям. «Этот объект полностью частная собственность. Поэтому решение о том, сносить или не сносить, принимается исключительно собственником здания», — заявил Макаров.

Глава комитета по охране наследия Томской области Елена Перетягина считает, что собственник здания по Сакко, 5 нарушил закон и будет привлечен за это к ответственности. «Сейчас какая-то агония началась со сносом зданий, — комментирует происходящее в городе ТВ2 Елена Перетягина. — Вспомните летнюю историю с домом на Трифонова, 18. Застройщики идут и начинают деятельность в зонах охраны без соответствующих согласований. И на Сакко, 5, и на Трифонова, 18, это все люди, которым закон не писан. Хорошо, что к сносу по Сакко, 5 привлекли полицию, потому что я в данный момент на больничном и выйти пока на работу не могу».

То, что застройщик ссылается на ответ комитета по охране памятников за 2019 год, то, по словам Елены Перетягиной, это все ложь. Она говорит, что это типичная справка о том, есть охранный статус или нет. «Мы проверяем все реестры и на основании этого выдаем такую справку, но пишем, что до начала проведения работ следует провести экспертизу участка, которая в себя включает исследование того, что находится под землей и над землей. Этот документ просто выдернут из контекста», — пояснила Елена Перетягина.

Глава госоргана по охране памятников исторического и культурного наследия заявила, что в комитете намерены составить протокол по статье о нарушении требований к режиму использования зон охраны. «Такой протокол составлен по Трифонова, 18, и есть еще и другие примеры, когда мы подавали в суды. Я удивлена, что среди собственников фигурирует имя Петра Шнейдера. Если это так, то можно будет говорить о повторном правонарушении с его стороны», — отметила Елена Перетягина.

Что касается утверждения проекта границ исторического поселения федерального значения Томска, то, по словам Перетягиной, в министерство культуры доработанный проект будет направлен до конца этого года. Сроки утверждения границ и списка ценных градостроительных объектов (ЦФГО) перенесены на следующий год. Конкретную дату Елена Перетягина назвать не смогла, но заверила, что больше переносов точно не будет.

К слову сказать, снесенный по Сакко, 5 дом, хоть и не был памятником архитектуры, тем не менее находился в этом списке ЦФГО. И если бы мэрия не тянула с утверждением границ исторического поселения уже практически 5 лет, то снести здания на Сакко, 5 и на Трифонова, 15 было бы невозможно. Что из исторического наследия мы потеряли за эти пять лет правления Ивана Кляйна, можно посмотреть здесь.

А пока застройщики спешно зачищают Томск от исторического наследия, депутаты гордумы поручили администрации Томска проработать вопрос о возможности введения моратория на снос до момента утверждения границ исторического поселения. Глава градостроительного комитета «Товарищ Петров» отчитался об этом в своем новеньком телеграм-канале. Отличное поручение, только во время заседания градостроительного комитета чиновники департамента архитектуры и строительства администрации Томска уже дали на него ответ, что полномочий устанавливать моратории у них нет.

Т.е. все, как обычно, депутаты высказали обеспокоенность, а у мэрии нет полномочий. Ждем, что еще снесут томские застройщики. Здание мэрии, кстати, тоже в хорошем месте стоит.