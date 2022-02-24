Депутаты Госдумы Владимир Самокиш и Алексей Диденко попали под санкции Евросоюза из-за признания ДНР и ЛНР

Депутаты Госдумы Владимир Самокиш и Алексей Диденко включены в санкционный список Евросоюза из-за признания ДНР и ЛНР. Теперь им запрещен въезд на территорию Евросоюза, а активы, если они есть и находятся в ЕС, будут заморожены.

Согласно сайту Госдумы, за признание ДНР и ЛНР проголосовали 400 депутатов. Среди них: Алексей Диденко (ЛДПР), Иван Бабич (КПРФ), Владимир Самокиш, Михаил Киселев, Вероника Власова, Вячеслав Петров (все — «Единая Россия»), Николай Новичков (СРПЗ). Не голосовали Татьяна Соломатина и Олег Матвейчев («Единая Россия»). В итоге из депутатов, представляющих Томскую область, под санкции кроме Владимира Самокиша и Алексея Диденко попали депутат от КПРФ Иван Бабич и единоросс Вячеслав Петров.

Ранее сообщалось, что ЕС введет санкции в отношении депутатов, которые признали суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Поименный список опубликован в журнале Евросоюза.

Также под санкции ЕС попали министр обороны России Сергей Шойгу, глава Администрации президента Антон Вайно, официальный представитель МИД России Мария Захарова, глава телеканала RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев, бизнесмен Евгений Пригожин, командующий Черноморским флотом Игорь Осипов и главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин, зампред правительства и председатель наблюдательного совета ВТБ Дмитрий Григоренко, руководитель госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов, глава КПРФ Геннадий Зюганов, а также вице-спикер Госдумы Петр Толстой, глава RT Маргарита Симоньян и телеведущий Владимир Соловьев.

Помимо этого, в документе ЕС упомянуты юридические лица. В их числе банк «Россия», «Промсвязьбанк», ВЭБ.РФ, «Агентство интернет исследований», известное в прессе как «Фабрика троллей».

Всего санкционный список ЕС, составленный в отношении России из-за ее действий в Украине, теперь включает 555 физических лиц и 52 организации.

Также санкции ЕС включают в себя запрет на экспорт и импорт определенных товаров из ДНР и ЛНР, запрет на организацию туризма, ограничения на торговлю и инвестиции. Также ЕС наложил ограничения на определенные операции с ценными бумагами правительства и Центробанка РФ, которые будут выпускаться после 9 марта. С 23 февраля запрещено предоставлять России новые кредиты.

«ЕС готов быстро принять более широкие политические и экономические санкции в случае необходимости и подтверждает свою непоколебимую приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ», — говорится в сообщении.

Накануне США объявили о санкциях против России из-за признания ДНР и ЛНР. Под них попали госкорпорация ВЭБ.РФ и Промсвязьбанк, их дочерние структуры (включая футбольный клуб ЦСКА) и сыновья трех российских высокопоставленных чиновников. Также США ввели ограничения против российского суверенного долга.

Также санкции решили ввести Великобритания, Австралия, Канада, Япония. Их ограничения направлены против сделок с ДНР и ЛНР, российских банков и российского суверенного долга. Кроме того, Австралия внесет в санкционный список восемь членов Совета безопасности РФ, а Великобритания — близких к Путину бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов.

Канада и Украина, как и Евросоюз, введут санкции против депутатов Госдумы, голосовавших за обращение к Путину по поводу ДНР и ЛНР. Германия в ответ на признание самопровозглашенных республик окончательно остановила сертификацию газопровода «Северный поток — 2».