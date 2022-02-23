Депутаты Госдумы от Томской области могут попасть под санкции ЕС из-за признания ДНР и ЛНР

Евросоюз ввел санкции против 351 депутата Госдумы, которые проголосовали за признание независимости ДНР и ЛНР. Под ограничения также попали 27 физических и юридических лиц, в том числе банки и организации, финансирующие операции России на Донбассе.

Не будет больше: шопинга в Милане, вечеринок в Сан-Тропе, бриллиантов в Антверпене. И это только начало.

Не будет больше: шопинга в Милане, вечеринок в Сан-Тропе, бриллиантов в Антверпене. И это только начало.

Не будет больше: шопинга в Милане, вечеринок в Сан-Тропе, бриллиантов в Антверпене. И это только начало.

Не будет больше: шопинга в Милане, вечеринок в Сан-Тропе, бриллиантов в Антверпене. И это только начало.

Пока имена людей и названия компаний, против которых вводятся ограничения, не назывались. При этом, Боррель подчеркнул, что президента России Владимира Путина в санкционном списке нет.

Согласно сайту Госдумы, за признание ДНР и ЛНР проголосовали 400 депутатов. Среди них: Алексей Диденко (ЛДПР), Иван Бабич (КПРФ), Владимир Самокиш, Михаил Киселев, Вероника Власова, Вячеслав Петров (все — «Единая Россия»), Николай Новичков (СРПЗ). Не голосовали Татьяна Соломатина и Олег Матвейчев («Единая Россия»).

При этом в Евросоюзе подчеркнули, что намерены продолжить предпринимать попытки для дипломатического урегулирования с Россией ситуации вокруг Украины, в том числе в рамках ООН и ОБСЕ.

«Мы должны предотвратить конфликт любой ценой. Мы будем продолжать нашу работу, чтобы вернуть Россию к переговорам», — заявил Боррель.

Там пообещали следить за действиями России и не исключили введения дополнительных ограничений.