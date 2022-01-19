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Депутаты Госдумы одобрили закон о пожизненном заключении для педофилов

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Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении закон о пожизненном лишении свободы за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. При этом, были отклонены поправки о пожизненном ношении рецидивистами-педофилами электронных браслетов, а также поправка о введении смертной казни.

Согласно принятым поправкам, помимо педофилов-рецидивистов к тюремному сроку от 15 до 20 лет или пожизненному заключению могут приговорить, если сексуальные преступления совершены против двух и более несовершеннолетних младше 18 лет; сопряжены с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности (например, применением насилия).

Авторами закона стали глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и сенатор Андрей Турчак.

«Мы обсуждаем введение новых отягчающих обстоятельств, если насилие совершено лицом, проживающим с ребенком; несет обязанности по содержанию, воспитанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего; осуществляет трудовую деятельность в сферах образования и воспитания несовершеннолетних. Также предлагается приостановить течение срока давности за преступления в отношении малолетних детей до совершеннолетия ребенка, который стал жертвой», — прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он добавил, что также предлагается приостановить течение срока давности за преступления в отношении малолетних детей до совершеннолетия ребенка, который стал жертвой. Планируется, что данные инициативы будут рассмотрены на Совете Думы 7 февраля.

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