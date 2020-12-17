Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о сокрытии недвижимости силовиков

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Госдума одобрила в первом чтении законопроект о сокрытии недвижимости силовиков. Законопроект поддержали 314 депутатов Госдумы, все они оказались членами «Единой России» и «Справедливой России».

КПРФ, ЛДПР и оба независимых депутата не стали голосовать. Воздержались три коммуниста и единоросс Оксана Пушкина. Против проголосовала депутат Госдумы Вера Ганзя.

«Никогда такого не было, и вот опять! На рассмотрении законопроект о запрете открытого доступа к сведениям об имуществе судей, прокуроров, следователей, дознавателей, госохраны, работников налоговых и таможенных органов, контрольных органов президента, антимонопольных органов и других. Это, на мой взгляд, треть страны. Причиной появления такой нормы является угроза их жизни, здоровью и имущества. Жизнь и здоровье этих людей, бесспорно, нужно охранять и защищать. А вот почему они должны скрывать имущество? Причём, закон запрещает сведения не только о самих защищаемых лицах, но и их близких. Власть защитила тех, кто защищает эту власть. Такой вот бартер!» — прокомментировала Вера Ганзя в своем Телеграм-канале данный законопроект.

Авторами законопроекта являются единороссы Дмитрий Савельев, Василий Пискарев и Дмитрий Вяткин. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в настоящее время «расширяется практика несанкционированного опубликования» сведений о частной жизни силовиков и судей, что «негативно влияет на осуществление ими своих полномочий». В связи с этим авторы предлагают внести изменения в закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов».