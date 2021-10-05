Депутаты гордумы выделили деньги на тушение горящего мусорного полигона под Томском

Напомним, возгорание на полигоне произошло в ночь с 7 на 8 мая. Предварительная площадь пожара составляла около 400 кв. м. На создание глиняного замка с мая 2021 года муниципальное предприятие потратило 1,6 млн рублей, работы выполнены лишь частично. На окончание работ было нужно еще 9,6 млн рублей.

«Не стоит уповать на то, что в зимнее время полигон перестанет тлеть из-за низких температур. Очаг находится на трехметровой глубине, а снег, как известно, пропускает кислород. Потому тлеть полигон будет даже в мороз. Чтобы создать глиняный замок по всему периметру этого участка, нам необходима дополнительная спецтехника. Пока в распоряжении города только бульдозер и несколько самосвалов регионального оператора. Эта техника делает свою работу, и будет делать. Но медленно. А ликвидировать очаг тления на полигоне необходимо как можно оперативнее, чтобы, в том числе, сохранить бюджетные средства, которые сейчас идут на уплату штрафов», — говорил заммэра Вячеслав Черноус.

В ходе собрания часть депутатов выделение денег САХу не одобрили.

«Никаких подробных объяснений от регионального оператора о том, что ему нужны деньги мы не получили. Сумма немаленькая и перед тем, как ее выделить из бюджета, хотелось бы как-то более подробно услышать объяснения САХ о том, что за технология, почему вообще пожар произошел и так далее, и почему нужно именно 11 миллионов. Потому что сейчас регоператор выглядит как огромная черная дыра, в которую постоянно улетают бюджетные деньги. Напомню, что буквально летом мы слышали, что у администрации города не хватает 7 миллионов рублей на то, чтобы починить приехавшие из Москвы б/ушные троллейбусы. Кроме того, областная власть также могла бы помочь с тушением полигона, но она, как всегда, остаётся в стороне, хотя загорелся полигон не вчера», — пояснила депутат гордумы Ксения Фадеева.

Однако большинством голосов Дума Томска согласовала выделение денег «Спецавтохозяйству».

«Тушение произошло только поверхностное, и мы наблюдаем уже четыре месяца тление нескольких слоев мусора на большой глубине. Единственный вариант — установка глиняных саркофагов, техника там работает, САХ направил на тушение средства, которые должны были идти на текущую деятельность. Но денег не хватает, изначально смета была представлена на 26 миллионов рублей, но после долгих консультаций САХ с городом вынесли на рассмотрение сумму в 11,3 миллиона рублей. Средства нужны, чтобы скорее ликвидировать пожар. Другого варианта нет», — отметил спикер гордумы Чингис Акатаев.

В свою очередь, и.о.мэра Томска Михаил Ратнер сказал, что администрация попросит область о помощи с выделением денег на тушение пожара.