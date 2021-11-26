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Депутаты Гордумы Томска попросили генпрокурора отозвать иск о ликвидации «Мемориала»*

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Депутаты Городской Думы Томска от фракции «Яблоко» Артем Канарев, Давид Аветян, Василий Еремин и Евгений Каверзин обратились к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. Они попросили отозвать иски о ликвидации правозащитного центра «Мемориал»* и  «Международного Мемориала»*.

Депутаты назвали иски необоснованными и противоречащими базовым интересам российского общества и государства, а ликвидацию этих организаций недопустимой и грозящей негативными последствиями для гражданского общества в России.

«Считаем, что ликвидация указанной общественной организации не является обоснованной, допущенные организацией нарушения законодательства не являются систематическими и неустранимыми, являются абсурдными или надуманными вовсе, а ликвидация данного юридического лица нанесет неизбежный и непоправимый вред охраняемым законом общественным и государственным интересам», — сказано в обращении.

Также члены фракции «Яблоко» направили обращение с аналогичным текстом прокурору Москвы Денису Попову, попросив его пересмотреть решение о подаче иска с требованием ликвидировать организации.

Напомним, 8 ноября Генпрокуратура обратилась в суды с просьбой ликвидировать правозащитное общество «Международный мемориал»* и правозащитный центр «Мемориал»*. Ведомство нашло в деятельности «Мемориала»* оправдание терроризма и экстремизма, а также обвинило общество в том, что оно игнорирует требования о маркировке материалов «иностранного агента». В самом «Мемориале»* считают, что решение о его ликвидации — политическое.

Первое заседание по делу о ликвидации «Международного Мемориала»* прошло 25 декабря. На нем представители прокуратуры заявили, что немаркированные публикации «Мемориала»* негативно влияли на детей. Обращения граждан и организаций в поддержку «Мемориала»* судья пообещал исследовать позже, при рассмотрении материалов дела. Следующее заседание назначено на 14 декабря.

*Признан НКО, выполняющим функции «иностранного агента»

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