Депутаты гордумы Томска от КПРФ заявили в прокуратуру о нарушениях в ходе праймериз «Единой России»
Депутаты от КПРФ заявили в прокуратуру о нарушениях в ходе праймериз «Единой России». Коммунисты просят дать правовую оценку действиям сотрудников администрации Ленинского района. Является главой администрации Светлана Садковская.
Напомним, 28 мая Телеграм-канал TOMSKPOLIT опубликовал информацию о том, что в одном из гаражей на Каштаке развернут целый «мобильный офис» по привлечению горожан к голосованию на праймериз «Единой России». Представитель ленинской администрации организовывала раздачу «социальных карт» в обмен на участие в предварительном голосовании.
По мнению депутатов-коммунистов, чиновники нарушили федеральный закон «О муниципальной службе в РФ», запрещающий служащим использовать свое служебное положение в интересах политических партий.
На заседании Думы города Томска 1 июня депутат-коммунист Роман Романов напомнил, что это уже не первый случай недобросовестного использования властных полномочий со стороны администрации Ленинского района. По словам Романова, глава района ранее давала прямые указания своим подчиненным в первую очередь реагировать на обращения депутатов от «Единой России».
«На Каштаке и Черемошниках рейтинг Единой России «ниже плинтуса», на городских выборах в Ленинском районе четыре округа из шести взяли коммунисты. Видимо, администрация пытается не повторить такую ситуацию. Администрация должна быть независимой, иначе у нас скоро граждан при обращении будут спрашивать «а вы за кого голосовали?», — сказал он.
Под обращением в Прокуратуру подписались все восемь депутатов городской Думы от КПРФ.
«В апреле, когда рассматривался отчет мэра, я уже высказывался по поводу действий Ленинской администрации. Но, похоже, выводов никто не сделал. «Единая Россия» продолжает использовать административный ресурс, как и пять, и десять лет назад. Для них как будто не существует никаких перемен в обществе. Но мы видим, что это не так: растут протестные настроения, политическое самосознание большей части людей. Мы хотим донести до «партии власти», что привычная им «мобилизация бюджетников» больше не пройдет», — подчеркнул руководитель фракции коммунистов, вице-спикер Думы Андрей Петров.
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