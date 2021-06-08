Депутаты гордумы Томска от КПРФ заявили в прокуратуру о нарушениях в ходе праймериз «Единой России»

Депутаты от КПРФ заявили в прокуратуру о нарушениях в ходе праймериз «Единой России». Коммунисты просят дать правовую оценку действиям сотрудников администрации Ленинского района. Является главой администрации Светлана Садковская.

Напомним, 28 мая Телеграм-канал TOMSKPOLIT опубликовал информацию о том, что в одном из гаражей на Каштаке развернут целый «мобильный офис» по привлечению горожан к голосованию на праймериз «Единой России». Представитель ленинской администрации организовывала раздачу «социальных карт» в обмен на участие в предварительном голосовании.

По мнению депутатов-коммунистов, чиновники нарушили федеральный закон «О муниципальной службе в РФ», запрещающий служащим использовать свое служебное положение в интересах политических партий.





На заседании Думы города Томска 1 июня депутат-коммунист Роман Романов напомнил, что это уже не первый случай недобросовестного использования властных полномочий со стороны администрации Ленинского района. По словам Романова, глава района ранее давала прямые указания своим подчиненным в первую очередь реагировать на обращения депутатов от «Единой России».





«На Каштаке и Черемошниках рейтинг Единой России «ниже плинтуса», на городских выборах в Ленинском районе четыре округа из шести взяли коммунисты. Видимо, администрация пытается не повторить такую ситуацию. Администрация должна быть независимой, иначе у нас скоро граждан при обращении будут спрашивать «а вы за кого голосовали?», — сказал он.