Депутаты единогласно поддержали присвоение Томску звания «Город трудовой доблести»

Когда президент рассмотрит ходатайство Томской области, сейчас не известно. Сначала документ должен получить экспертное заключение Российской академии наук, затем его рассмотрит Российский организационный комитет «Победа». В случае присвоения звания в Томске установят стелу с изображением герба города и текстом указа президента.





«На высокое звание претендуют такие города как Челябинск, Самара, Нижний Тагил, Иваново, Пенза, среди сибирских городов Новосибирск и Новокузнецк. Так что нам предстоит серьезная работа по отстаиванию нашей позиции», — рассказала спикер Оксана Козловская. Она предложила особо выделить в заявке вклад томских ученых в обеспечении победы в Великой Отечественной войне.





Томск с первых же дней Великой Отечественной войны подключился к выполнению военных заказов. Спустя месяц после начала войны хлебокомбинат развернул производство «сухарей специального назначения», гормолзавод начал выпускать казеин, фабрика карандашной дощечки – тару для консервов и боеприпасов, швейная мастерская – гимнастерки, солдатское белье. В дальнейшем фабрика карандашной дощечки производила также аккумуляторный шпон, спичфабрика – зажигательную смесь для борьбы с танками, получившую в народе название «коктейль Молотова», а кондитерская фабрика – пищевые концентраты. Предприятия местной и кооперативной промышленности перешли на выпуск так называемой спецпродукции – изготовление лыж, волокуш, катушек, ружейных болванок, производили ремонт полушубков.





К концу 1941 года город принял три десятка промышленных предприятий, 15 учреждений, 16 научно-исследовательских институтов и учебных заведений, разместил около 50 тысяч эвакуированных.





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