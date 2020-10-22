Депутаты думы Томска выступили за сокращение расходов на СМИ

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Мэрия Томска в бюджете на 2021 год на программу «Развитие городского сообщества» заложила финансирование в размере 26,6 млн рублей (в 2020 году – чуть менее 32 млн). Основная часть средств (20,5 млн) – это расходы администрации города в области средств массовой информации.

Фото: Дума Томска

«Продолжаем с коллегами изучать проект бюджета на 2021 год, представленный администрацией города. Огромное количество вопросов вызвали предполагаемые траты мэрии на СМИ - более 20 млн рублей. Поддержка средств массовой информации и формирование положительного имиджа города — это, возможно, и неплохо. Но в нынешних условиях, когда бюджет приходится "резать по живому", это неправильно. Нам нужны деньги на строительство спортплощадок, на поддержку общественного самоуправления, да много чего еще», — отмечает спикер думы Чингис Акатаев.

С ним солидарны и другие депутаты.

«Администрация предлагает тратить на работу, которую можно делать за зарплату, около 10 млн рублей (хотя переобувается в воздухе и предлагает дождаться расшифровки расходов на СМИ, а то вдруг ошибаются). Но суть не в этом. У администрации и Думы есть обязательства по публикации своих решений, но это около 300-400 тысяч рублей (с их же слов). Если работа администрации и Думы действительно интересна — любые СМИ с радостью сами будут бесплатно для города производить свои материалы, исходя из информации, которая публикуется в обязательном порядке. Зачем и на что тратить ещё 20 млн рублей на СМИ — непонятно. Почему на историческое наследние — 2,4 млн, на поддержку ТОС — 2,2 млн, а на СМИ — 20 млн? Коллеги уже высказались на этот счёт: расходы надо перераспределять со СМИ на более социально значимые», — пишет депутат Давид Аветян в своём Телеграмм-канале.

Фото: Дума Томска

Ксения Фадеева отмечает, что ещё в прошлом году в рамках публичных слушаний предлагала сократить расходы на СМИ. Но тогда это предложение не нашло поддержки.

«Мы и не в статусе депутатов поднимали этот вопрос, а теперь уж не отступим от этого тем более: бюджетные деньги должны тратиться на СМИ только в части опубликования официальных документов и, может быть, минимально для информирования о деятельности органов местного самоуправления (тех же газет о деятельности ТОСов). Но никаких хвалебных сюжетов или статей о работе власти быть не должно, — подчёркивает Ксения. — То, что представляют из себя бюджеты для СМИ сейчас — полный трэш. Особенно в условиях такого дефицита. <...> Представители мэрии упорно пытались объяснить как важно доносить до людей то, как много хорошего делает власть. Хотите доносить, пожалуйста: есть пресс-службы, есть бесплатные соц. сети, за счет налогоплательщиков расхваливать себя не надо».

Фото: Дума Томска

При этом журналист, активист Сергей Мальцев в своём Телеграмм-канале отметил, что сокращение финансирования может больно ударить по ряду СМИ.

«Когда в Томске в 2014 году начали мочить ТВ2, к этому времени уже были зачищены многие традиционные медийные площадки. Где-то поменяли главного редактора, тем самым кастрировав одно из самых интересных изданий. Но, чаще, мочили по деньгам. С томской редакцией «Эхо Москвы» поступили именно так, — пишет Мальцев, долгое время проработавший там. — В определенный момент из эфира ушли платные программы от городской и областной думы. От мэрии и обладминистрации, и других муниципальных и региональных структур. Не смотря на платность, эти программы не были сервильными. Мы вполне позволяли себе задавать острые вопросы. С уходом этих программ, ушли и деньги. Конечно, кто более менее в курсе, те скажут, что снижение рекламных бюджетов для владельца было лишь поводом для разгона редакции. И я соглашусь. Но, повод было легко создать. Ведь особенность нашего провинциального рекламного рынка такова, что власть является главным рекламодателем. Ни одна коммерческая структура, ни одна компания таких структур, не потянет своими рекламными бюджетами содержать хотя бы одну полноценную редакцию. И отмечу, освещение деятельности, это не обязательно пиар. А пиар не равно восхваление и сервильность».

В свою очередь, Ксения Фадеева отметила, что «нормальные СМИ выживают и без бюджетных денег, пока государство в лице силовиков, вещателей и других дармоедов не начинает их душить».