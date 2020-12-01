Против не проголосовал никто: депутаты Думы Томска приняли бюджет на 2021 год

Депутаты Думы Томска приняли бюджет города на 2021 год. «За» принятие бюджета проголосовали 32 депутата, воздержались пять. Против, несмотря на опасения, не проголосовал никто.

После всех процедур доходная часть проекта бюджета на будущий год составит 16 миллиардов 663 миллиона рублей, расходная — 17 миллиардов 537 миллионов рублей. Дефицит муниципального бюджета в 2021 году превысит 874 миллиона рублей. Муниципальный долг составит более пяти миллиардов рублей.

«Текущий год продолжает оставаться сложным, — сказал Ратнер. — Впервые за долгие годы работа над бюджетом проходила в таких сложных условиях. Снизились налоговые сборы, существенно сократилась доходная часть бюджета. <...> Бюджет – это главный финансовый документ, по которому предстоит работать городу. Сегодня главными драйверами экономики являются нацпроекты. В условиях жесткой конкуренции между муниципалитетами мы можем их лишиться. Полагаю, что главное, на чем мы должны сосредоточиться, это на жизни горожан».

«Осчастливить всех и решить разом все городские проблемы нам не удалось, да это и невозможно – ресурсы ограничены. Поэтому бюджет и называют «документом компромисса». Мы можем лишь выделить приоритеты и искать на них средства. И определить главное из того, что пока – пока! – включить в расходную часть не получается. Чтобы, если вдруг появится лишняя копеечка – направить ее именно туда», — сказал спикер.

Депутаты в своих выступлениях вновь затронули тему сокращения расходов на СМИ . Александр Цинь-дэ-Шань предложил городской Думе сократить расходы еще на 2 млн рублей, а также поддержал инициативу Михаила Ратнера о сокращении расходов на освещение деятельности мэрии. Остальные депутаты также приняли эту поправку.

Игорь Лютаев в своем выступлении покритиковал работу согласительной комиссии, в состав которой вошли всего семь депутатов. Недоволен депутат остался и общественными слушаниями.





«Общественные слушания носят условный характер. Не была дана в должной мере оценка предложений, непонятно, что в итоге учитывалось, а что нет. Бюджет не носит исчерпывающий характер. Депутаты не видят всех проблем своего округа. Однако я не вижу достаточных оснований голосовать против бюджета», — сказал он.





Наметили депутаты и дальнейшую работу по поиску неэффективных статей расхода. В ближайшее время будут проанализированы расходы на транспортный парк, а также будет создана временная комиссия, которая займется анализом расхода САХа. До окончания ее работы деньги, заложенные в бюджете на пополнение парка «Спецавтохозяйства», тратиться не будут.





«Ни для кого не секрет, что позиция КПРФ – всегда голосовать против бюджета. Наши товарищи в Государственной Думе принципиально голосуют против проекта федерального бюджета. На уровне федерации эта позиция имеет смысл, потому что федеральный бюджет можно сформировать принципиально по-другому. Мы видим, как «выкачиваются» деньги из нашей Томской области: наш регион входит в первую пятерку регионов по уровню отчислений налогов в федеральный бюджет. Еще в прошлом созыве Законодательной Думы Томской области фракция КПРФ выходила с инициативой пересмотра налога на добычу полезных ископаемых в сторону региона. Сейчас 100 % от этого налога уходят в Москву. Но тогда «партия власти» не дала хода данной инициативе выше комиссии областной Думы. Пока в стране такая бюджетная политика, наши местные бюджеты будут зажаты в куда более жесткие рамки», — отметил Андрей Петров.





Василий Еремин в своем выступлении вновь обратил внимание на расходы на инновационную политику:





«Наш бюджет очень маленький, он чуть больше 7 млрд рублей. Для того чтобы жить лучше, надо пополнять доходную часть. Пополнять доходную часть можно за счет инновационной деятельности, но на нее выделяют, что называется, кот наплакал. Конечно, голосовать против — это жесткий политический акт. Мы не пришли к единому мнению. Будем голосовать так, как считаем нужным».