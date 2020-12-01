Против не проголосовал никто: депутаты Думы Томска приняли бюджет на 2021 год
Депутаты Думы Томска приняли бюджет города на 2021 год. «За» принятие бюджета проголосовали 32 депутата, воздержались пять. Против, несмотря на опасения, не проголосовал никто.
После всех процедур доходная часть проекта бюджета на будущий год составит 16 миллиардов 663 миллиона рублей, расходная — 17 миллиардов 537 миллионов рублей. Дефицит муниципального бюджета в 2021 году превысит 874 миллиона рублей. Муниципальный долг составит более пяти миллиардов рублей.
Рассказываем, как проходило принятие бюджета.
Напомним, ранее по итогам работы согласительной комиссии часть депутатов высказывалась против принятия бюджета. Спикер гордумы Чингис Акатаев, открывая собрание, обратил на это внимание.
«Осчастливить всех и решить разом все городские проблемы нам не удалось, да это и невозможно – ресурсы ограничены. Поэтому бюджет и называют «документом компромисса». Мы можем лишь выделить приоритеты и искать на них средства. И определить главное из того, что пока – пока! – включить в расходную часть не получается. Чтобы, если вдруг появится лишняя копеечка – направить ее именно туда», — сказал спикер.
Временно исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер также попросил поддержать проект бюджета.
«Текущий год продолжает оставаться сложным, — сказал Ратнер. — Впервые за долгие годы работа над бюджетом проходила в таких сложных условиях. Снизились налоговые сборы, существенно сократилась доходная часть бюджета. <...> Бюджет – это главный финансовый документ, по которому предстоит работать городу. Сегодня главными драйверами экономики являются нацпроекты. В условиях жесткой конкуренции между муниципалитетами мы можем их лишиться. Полагаю, что главное, на чем мы должны сосредоточиться, это на жизни горожан».
Депутаты в своих выступлениях вновь затронули тему сокращения расходов на СМИ. Александр Цинь-дэ-Шань предложил городской Думе сократить расходы еще на 2 млн рублей, а также поддержал инициативу Михаила Ратнера о сокращении расходов на освещение деятельности мэрии. Остальные депутаты также приняли эту поправку.
Игорь Лютаев в своем выступлении покритиковал работу согласительной комиссии, в состав которой вошли всего семь депутатов. Недоволен депутат остался и общественными слушаниями.
«Общественные слушания носят условный характер. Не была дана в должной мере оценка предложений, непонятно, что в итоге учитывалось, а что нет. Бюджет не носит исчерпывающий характер. Депутаты не видят всех проблем своего округа. Однако я не вижу достаточных оснований голосовать против бюджета», — сказал он.
Наметили депутаты и дальнейшую работу по поиску неэффективных статей расхода. В ближайшее время будут проанализированы расходы на транспортный парк, а также будет создана временная комиссия, которая займется анализом расхода САХа. До окончания ее работы деньги, заложенные в бюджете на пополнение парка «Спецавтохозяйства», тратиться не будут.
«Ни для кого не секрет, что позиция КПРФ – всегда голосовать против бюджета. Наши товарищи в Государственной Думе принципиально голосуют против проекта федерального бюджета. На уровне федерации эта позиция имеет смысл, потому что федеральный бюджет можно сформировать принципиально по-другому. Мы видим, как «выкачиваются» деньги из нашей Томской области: наш регион входит в первую пятерку регионов по уровню отчислений налогов в федеральный бюджет. Еще в прошлом созыве Законодательной Думы Томской области фракция КПРФ выходила с инициативой пересмотра налога на добычу полезных ископаемых в сторону региона. Сейчас 100 % от этого налога уходят в Москву. Но тогда «партия власти» не дала хода данной инициативе выше комиссии областной Думы. Пока в стране такая бюджетная политика, наши местные бюджеты будут зажаты в куда более жесткие рамки», — отметил Андрей Петров.
Василий Еремин в своем выступлении вновь обратил внимание на расходы на инновационную политику:
«Наш бюджет очень маленький, он чуть больше 7 млрд рублей. Для того чтобы жить лучше, надо пополнять доходную часть. Пополнять доходную часть можно за счет инновационной деятельности, но на нее выделяют, что называется, кот наплакал. Конечно, голосовать против — это жесткий политический акт. Мы не пришли к единому мнению. Будем голосовать так, как считаем нужным».
Депутат Давид Аветян предложил выделить ТТУ субсидию, которая пошла бы на увеличение зарплат. Деньги на это он предложил перераспределить с ремонта дорог.
«Революционно», — прокомментировал предложение Акатаев.
Давид Аветян объяснил, что ТТУ нуждается в большой поддержке, а муниципальный транспорт так же важен, как и развитие дорог. Изначально он говорил о субсидии в 120 млн рублей, но затем сократил ее размер до 90 млн рублей.
«В 2021-м запланирован ремонт улиц Нахимова и Гагарина. Но выполнить полноценные работы там не получится. Ремонт — около 80 млн рублей. Еще 10 млн можно изъять из установки ограждений, которые сейчас ставят с нарушением ГОСТа. Это 90 млн рублей. Предлагаю направить эти деньги», — сказал Аветян.
Депутаты эту инициативу не поддержали.
Из проекта бюджета следует, что большая часть расходов будет направлена на социальную сферу. Так, на сферу образования выделят 9,2 миллиарда рублей. 594,3 миллиона рублей пойдут на соцподдержку населения.
На ремонт дорог в 2021 году пойдет 1,24 миллиарда рублей. 267 миллионов будет выделено на благоустройство в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды»; 674 миллиона будет выделено на расселение ветхого и аварийного жилья.
На развитие инженерной, в том числе коммунальной, инфраструктуры направлено 174,2 миллиона рублей. 322 миллиона будет выделено на развитие общественного транспорта, из которых 25,04 миллиона – на содержание «Центра организации и контроля пассажироперевозок», а 296,6 миллиона – на субсидию Трамвайно-троллейбусного управления.
«Нам в бюджете удалось учесть деньги на ремонт дорог первой и второй категорий. Это новшество, которое произошло благодаря депутатам. При наших климатических условиях строка «содержание» через несколько лет будет носить номинальный характер. Ведь люди, заезжая к себе домой, едут по дорогам второй и третьей категории и внутрикварталке. По внутрикварталке ждем ответа от области, в любом случае эту строку пустой не оставим. Остается важным и вопрос газификации. Мы понимаем, что сложно найти дополнительно 350 млн рублей на газификацию шести районов. Очень надеюсь на переговоры с «Газпром газораспределение Томск» о заключении концессионного соглашения. Наверное, это лучший вариант для Томска», — прокомментировал Чингис Акатаев итоги принятия бюджета.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?