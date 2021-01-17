Депутаты думы Томска отказались отправлять арестованного Ивана Кляйна в отставку

В начале декабря 2020 года прокуратура Томской области отправила запрос в думу города Томска об отставке арестованного правоохранителями мэра Ивана Кляйна, которого обвиняют в превышении должностных полномочий. Спикер Думы города Томска Чингис Акатаев прокомментировал изданию, что приговор мэру еще не вынесен и парламент не будет «бежать впереди паровоза». Сообшается, что позицию Чингиса Акатаева разделяют представители и других партий гордумы.





Дело в том, что для начала процедуры отставки главы города со стороны Думы, требуется инициатива не менее, чем от 13 депутатов. Если такое число наберется, только потом вопрос об отрешении может быть вынесен на рассмотрение Думы.





Ранее ТВ2 Чингис Акатаев рассказал об отношении депутатов к просьбе областной прокуратуры отстранить Ивана Кляйна с должности мэра.



Кировский суд отстранил от должности мэра Томска Ивана Кляйна. Согласно уставу города Томска, досрочно прекратить полномочия мэра можно в нескольких случаях. Это смерть, уход в отставку, правовой акт губернатора Томской области, признание судом мэра недееспособным или безвестно отсутствующим. Также досрочно полномочия мэра прекращаются, если в силу вступает обвинительный приговор суда, если он уезжает из страны или лишается российского гражданства, если его отзывают избиратели.





При досрочном прекращении полномочий мэра нового градоначальника должны избрать в течение шести месяцев. В настоящее время обязанности мэра Томска исполняет его заместитель Михаил Ратнер.





Напомним, Иван Кляйн был задержан 13 ноября 2020 года. Его обвиняют в «превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления». 23 декабря стало известно, что на Кляйна завели второе уголовное дело, связанное с выделением земельного участка своей дочери в 2015 году. Адвокаты посчитали, что второе уголовное дело — повод для того, чтобы оставить Ивану Кляйну прежнюю меру пресечения. При этом адвокаты указывают, что обвинение по второму делу так и не предъявили. В СКР пояснили, что обвинение мэру могут предъявить на любой стадии расследования.





Ранее сторона защиты уже подавала жалобу в областной суд на арест мэра. Однако судья Юрий Кривошеин меру пресечения не изменил. В январе 2021 Кировский суд Томска арестовал Ивана Кляйна еще на два месяца.









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