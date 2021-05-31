Депутаты думы Томска от партии «Новые люди» создают Общественный комитет по борьбе с коррупцией

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Общественный комитет по борьбе с коррупцией появится в Томске. Его задача — вести общественный контроль за государственными и муниципальными контрактами и субсидиями, оценивать их адекватность и соразмерность, а также постараться снизить издержки горбюджета.

Ранее Счетная палата Томска по итогам 2020 года выявила нарушений на сумму в более миллиарда рублей. По словам председателя Счетной палаты Владимира Литвиненко, нецелевое расходование бюджетных средств составило 106,4 тысячи рублей, неправомерные расходы были выявлены в сумме 230 млн рублей, нарушения бухучета — 580 миллионов, неэффективные расходы — 252,9 миллиона рублей. Не поступило в бюджет Томска свыше 28 млн рублей. Иные нарушения составили 112 миллионов.

«Статистика по нарушениям с использованием бюджетных средств, которая была озвучена председателем Счетной палаты Томска, говорит сама за себя, — комментирует отчет руководитель фракции «Новые люди» в Думе города Томска Максим Вдовин. — Мы регулярно слышим о необходимости ужесточить контроль использования бюджетных средств, об экономии и борьбе с растратами. Но что в итоге имеем на выходе? Лишь рост количества выявленных нарушений».

По словам Вдовина, объем выявленных нарушений эквивалентен годовому размеру пенсий почти 6 тысяч (5826) пожилых жителей региона.

«Так больше не может и не должно продолжаться. Именно поэтому Томское отделение партии «Новые люди» объявляет о создании Общественного комитета по борьбе с коррупцией. Комитет по борьбе с коррупцией, который создает партия «Новые люди», установит общественный контроль за государственными и муниципальными контрактами и субсидиями, будет оценивать их адекватность и соразмерность, продолжая уже начатую нами работу по снижению бюджетных издержек. Призываем всех неравнодушных томичей и жителей Томской области присоединяться к нашей работе», — говорит Максим Вдовин.

Опыт работы с оптимизацией бюджета у «Новых людей» есть. Ранее в рамках работы над бюджетом Томска на 2021 год член партии Александр Цин-Дэ-Шань возглавил рабочую группу думы по оптимизации расходов на СМИ. В итоге расходы думы удалось снизить на 7,5 млн рублей, а расходы мэрии — на 9,6 млн рублей. Общая сумма экономии составила 17,2 миллиона рублей. Девять из которых город направил на капитальный ремонт кровли в школе №19.

«Это наглядный пример того, что вместе мы можем улучшить жизнь в Томске. Общественный контроль позволяет не только повысить эффективность использования бюджета (тратить меньше денег без потери качества). Анализируя и сокращая расходы, мы высвобождаем средства, необходимые для решения назревших проблем. Объединив усилия и энергию депутатов, активистов, волонтеров и просто неравнодушных жителей Томска, партия «Новые люди» намерена эффективно оптимизировать расходы бюджета и защищать город от излишних трат», — резюмирует Цин-Дэ-Шань.