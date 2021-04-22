Депутаты Думы Томска Ксения Фадеева и Андрей Фатеев задержаны. Видео

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В Томске задержали руководителя штаба Алексея Навального Ксению Фадеева и ее заместителя Андрея Фатеева. В настоящее время они находятся в Советском РОВД, сообщает журналист Агентства новостей ТВ2. У них отобрали телефоны, другие средства связи. Перед этим в штабе на протяжении нескольких часов проходил обыск.

Ксению Фадееву и Андрея Фатеева обвиняют в организации акции, которая прошла в Томске 21 апреля. Поводом для обвинения послужило заявление девушки Алины Шаимовой. При этом, и Ксения, и Андрей подчеркивали, что не имеют к митингу никакого отношения: они даже не посещали эту акцию.