Депутаты Думы Томска Ксения Фадеева и Андрей Фатеев задержаны. Видео

В Томске задержали руководителя штаба Алексея Навального Ксению Фадеева и ее заместителя Андрея Фатеева. В настоящее время они находятся в Советском РОВД, сообщает журналист Агентства новостей ТВ2. У них отобрали телефоны, другие средства связи. Перед этим в штабе на протяжении нескольких часов проходил обыск.
Ксению Фадееву и Андрея Фатеева обвиняют в организации акции, которая прошла в Томске 21 апреля. Поводом для обвинения послужило заявление девушки Алины Шаимовой. При этом, и Ксения, и Андрей подчеркивали, что не имеют к митингу никакого отношения: они даже не посещали эту акцию.
«Вечером в штаб пришла полиция, но нам дали слово офицера, что мы допрос проведем и уйдем. Мы их пустили. После чего у нас изъяли сотовые телефоны, часть листовок, какие-то документы. Все проводилось на основании доноса вот этой девушки. Сейчас нас ведут в Советский РОВД. Там лежит аналогичный донос от какого-то еще человека. Я не знаю, чем это закончится. Видимо, полиция будет шить дело, что мы имеем отношение к митингу», — прокомментировала ТВ2 Ксения Фадеева.