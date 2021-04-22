Добрые новости
22 апреля,
2021
1
видео
Новости

Депутаты Думы Томска Ксения Фадеева и Андрей Фатеев задержаны. Видео

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В Томске задержали руководителя штаба Алексея Навального Ксению Фадеева и ее заместителя Андрея Фатеева. В настоящее время они находятся в Советском РОВД, сообщает журналист Агентства новостей ТВ2. У них отобрали телефоны, другие средства связи. Перед этим в штабе на протяжении нескольких часов проходил обыск.

Ксению Фадееву и Андрея Фатеева обвиняют в организации акции, которая прошла в Томске 21 апреля. Поводом для обвинения послужило заявление девушки Алины Шаимовой. При этом, и Ксения, и Андрей подчеркивали, что не имеют к митингу никакого отношения: они даже не посещали эту акцию.

«Вечером в штаб пришла полиция, но нам дали слово офицера, что мы допрос проведем и уйдем. Мы их пустили. После чего у нас изъяли сотовые телефоны, часть листовок, какие-то документы. Все проводилось на основании доноса вот этой девушки. Сейчас нас ведут в Советский РОВД. Там лежит аналогичный донос от какого-то еще человека. Я не знаю, чем это закончится. Видимо, полиция будет шить дело, что мы имеем отношение к митингу», — прокомментировала ТВ2 Ксения Фадеева.

ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.