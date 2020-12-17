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17 декабря,
2020
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Новости

Депутаты Думы города Томска обратились в СК РФ с требованием немедленно возбуждить уголовное дело о покушении на Навального

ТВ2
ТВ2
51 минута назад

Семь независимых депутатов Думы города Томска подписались под требованием к главе СК РФ Александру Бастрыкину возбудить уголовное дело по факту отравления Алексея Навального в Томске.

«20 августа в Томске химическим оружием был отравлен оппозиционный политик Алексей Навальный. Никакого нормального расследования правоохранительными органами проведено не было. Расследование, проведённое группой независимых журналистов, в котором доказывается, что Навального пытались убить кадровые сотрудники ФСБ, на сегодняшний день набрало уже более 12 миллионов просмотров. Владимир Путин на своей пресс-конференции назвал материал журналистов «легализацией данных» американских спецслужб. То есть, фактически, подтвердил правдивость данных о следовании чекистов за Навальным», — говорится в обращении в СК.

Депутаты Думы города Томска обратились в СК РФ с требованием немедленно возбуждить уголовное дело о покушении на Навального
Депутаты Думы города Томска обратились в СК РФ с требованием немедленно возбуждить уголовное дело о покушении на Навального

Депутаты Думы города Томска требуют от Следственного комитета России немедленного возбуждения уголовного дела по статьям о покушении на жизнь общественного деятеля, а также об использовании химического оружия на территории нашего города сотрудниками ФСБ в отношении российского гражданина. Среди подписавших требование — Андрей Фатеев, Максим Забелин, Давид Аветян, Артём Канарев, Евгений Каверзин, Василий Ерёмин и Фадеева Ксения.

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