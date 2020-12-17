Депутаты Думы города Томска обратились в СК РФ с требованием немедленно возбуждить уголовное дело о покушении на Навального

«20 августа в Томске химическим оружием был отравлен оппозиционный политик Алексей Навальный. Никакого нормального расследования правоохранительными органами проведено не было. Расследование, проведённое группой независимых журналистов, в котором доказывается, что Навального пытались убить кадровые сотрудники ФСБ, на сегодняшний день набрало уже более 12 миллионов просмотров. Владимир Путин на своей пресс-конференции назвал материал журналистов «легализацией данных» американских спецслужб. То есть, фактически, подтвердил правдивость данных о следовании чекистов за Навальным», — говорится в обращении в СК.