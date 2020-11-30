Депутатов гордумы оштрафуют за отсутствие масок на заседании

Новости

Около десятка депутатов Думы города Томска получили протоколы о правонарушении за отсутствие масок во время заседания. Среди тех, кому грозит административный штраф, и спикер гордумы Чингис Акатаев. Он подтвердил ТВ2, что действительно ему звонили из полиции и приглашали на встречу. Депутаты Максим Забелин и Денис Ярмош опубликовали протоколы в своих Телеграм-каналах. Они составлены за нахождение без масок на первом заседании городской Думы 6 октября 2020 года.

«Ну вот. Голосовал в Думе без маски за Фадееву. Выложили фотокарточку на сайте Думы. Прилетела административка. Интересно, это из-за маски или все-таки из-за Фадеевой?» — написал Максим Забелин. Денис Ярмош предположил, что это месть от некоего «единоросса» не из числа депутатов. Оказалось все проще. Жалобу на депутатов с фотографиями без масок написала томичка Елена Агафонова. Об этом сообщил ТВ2 Чингис Акатаев. С самой Еленой Агафоновой не удалось пока связаться.

Среди тех, на кого составлены протоколы, есть еще Елена Ульянова и Александр Полевечко.

UPD в 12.30: «Мы все носим маски. Отсутствие маски в определенный момент может быть связано с выступлением. Или, например, человек может взять водичку, выпить ее. Понятно, что это предполагает отсутствие маски. И пока ты это делаешь, то вот и фиксация. У нас порядка десяти депутатов попало в зону влияния полиции. Мы получили вызовы. Ряду депутатов уже выписали административку. Меня тоже, как я понимаю, ждут. Я тоже в числе нарушителей. Хотя скажу честно, выступать с маской очень тяжело. Но закон есть закон. За свои действия придется отвечать. Рад, что полиция так тщательно следит за этим», — прокомментировал инцидент с полицией спикер Чингис Акатаев во время пресс-конференции в РИА «Томск».