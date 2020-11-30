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30 ноября,
2020
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Новости

Депутатов гордумы оштрафуют за отсутствие масок на заседании

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Около десятка депутатов Думы города Томска получили протоколы о правонарушении за отсутствие масок во время заседания. Среди тех, кому грозит административный штраф, и спикер гордумы Чингис Акатаев. Он подтвердил ТВ2, что действительно ему звонили из полиции и приглашали на встречу. Депутаты Максим Забелин и Денис Ярмош опубликовали протоколы в своих Телеграм-каналах. Они составлены за нахождение без масок на первом заседании городской Думы 6 октября 2020 года.

Депутатов гордумы оштрафуют за отсутствие масок на заседании

«Ну вот. Голосовал в Думе без маски за Фадееву. Выложили фотокарточку на сайте Думы. Прилетела административка. Интересно, это из-за маски или все-таки из-за Фадеевой?» — написал Максим Забелин. Денис Ярмош предположил, что это месть от некоего «единоросса» не из числа депутатов. Оказалось все проще. Жалобу на депутатов с фотографиями без масок написала томичка Елена Агафонова. Об этом сообщил ТВ2 Чингис Акатаев. С самой Еленой Агафоновой не удалось пока связаться.

Заседание Думы города Томска от 6.10 2020
Заседание Думы города Томска от 6.10 2020
Депутатов гордумы оштрафуют за отсутствие масок на заседании
Депутатов гордумы оштрафуют за отсутствие масок на заседании

Среди тех, на кого составлены протоколы, есть еще Елена Ульянова и Александр Полевечко.

UPD в 12.30: «Мы все носим маски. Отсутствие маски в определенный момент может быть связано с выступлением. Или, например, человек может взять водичку, выпить ее. Понятно, что это предполагает отсутствие маски. И пока ты это делаешь, то вот и фиксация. У нас порядка десяти депутатов попало в зону влияния полиции. Мы получили вызовы. Ряду депутатов уже выписали административку. Меня тоже, как я понимаю, ждут. Я тоже в числе нарушителей. Хотя скажу честно, выступать с маской очень тяжело. Но закон есть закон. За свои действия придется отвечать. Рад, что полиция так тщательно следит за этим», — прокомментировал инцидент с полицией спикер Чингис Акатаев во время пресс-конференции в РИА «Томск».

Следующие на очереди, наверное, администрация Томской области и облдума, на сайтах которых официально выложены десятки фотографий, где и сам губернатор, и областные депутаты сидят  и выступают без масок.

Депутатов гордумы оштрафуют за отсутствие масок на заседании
Депутатов гордумы оштрафуют за отсутствие масок на заседании
Депутатов гордумы оштрафуют за отсутствие масок на заседании

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