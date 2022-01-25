Депутатов Думы Томска Ксению Фадееву и Андрея Фатеева внесли в список экстремистов и террористов

Алексея Навального внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Также в него включили и его сторонников: депутатов Думы Томска Ксению Фадееву и Андрея Фатеева.
Также в этот список попали Любовь Соболь, Вячеслав Гимади, Георгий Албуров, Лилия Чанышева, Руслан Шаведдинов.
Законодательство предусматривает заморозку банковских счетов людей, попавших в список.
Напомним, Ксению Фадееву задержали 28 декабря на ее даче. Ее обвинили в организации экстремистского сообщества с использованием своего служебного положения (часть 3 статьи 282.1 УК) и участии в деятельности НКО, посягающей на личность и права граждан (статья 239 УК). По первому делу Фадеевой грозит от 7 до 12 лет колонии. В своей речи обвинитель отметил, что Ксения Фадеева «призывала неограниченный круг» выйти на несанкционированные митинги. Он попросил избрать меру пресечения в виде запрета определённых действий, опасаясь, что Фадеева может покинуть пределы страны.
Адвокат Константин Мухаметкалиев настаивал на подписке о невыезде. В своей речи он подчеркнул, что подобная мера направлена на ограничение политической деятельности Фадеевой и на фактический запрет ее деятельности как депутата.
Судья Инна Фесенко согласилась с мнением следствия, назначив Ксении Фадеевой меру пресечения в виде запрета определенных действий. На время расследования дела ей запрещено участвовать в массовых мероприятиях, пользоваться интернетом и общаться с кем-либо, кроме близких родственников, адвокатов, сотрудников экстренных служб и следователей.
В свою очередь, адвокат Ксении Фадеевой Константин Мухаметкалиев прокомментировал ТВ2, что считает само включение в список незаконным и собирается его обжаловать.
В тот же день, когда была задержана Ксения Фадеева, Андрей Фатеев сообщил, что покинул Россию.
«К сожалению, мне пришлось принять тяжёлое решение уехать на время из страны. Вполне возможно, что в отношении меня также возбуждено дело. Я не сообщал о своем отъезде, чтобы не подвергать опасности Ксюшу [Фадееву]», — написал депутат в своем телеграм-канале.
Добавим, что соратников политика Алексея Навального Леонида Волкова и Ивана Жданова внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
17 января исполнился ровно год с момента возвращения Навального в Россию. Его задержали на паспортном контроле в аэропорту; впоследствии суд отправил его в колонию по обвинению в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше».
Против Навального возбуждено дело по статье о создании «экстремистского сообщества». По версии следствия, политик создал «экстремистское сообщество», целью которой была «дискредитация органов государственной власти». По этой статье ему грозит до 10 лет колонии. Кроме того, в конце 2020 года в отношении Алексея Навального было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, Навальный потратил на личные нужды 356 миллионов рублей, собранных в качестве пожертвований на деятельность возглавляемых им некоммерческих организаций. Ожидается, что в конце января или в начале февраля оно будет направлено в суд. По тем эпизодам, передача в суд которых ожидается в ближайшее время, Навальному грозит до 10 лет лишения свободы.
*Штабы Навального внесены Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму, 30 апреля 2021 года и запрещены в России