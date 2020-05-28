Депутатам Думы Томской области будут компенсировать траты на медицинские маски, перчатки и антисептики

Депутаты Думы Томской области расширили список условий для получения компенсации. В перечень товаров, покупка которых будет возмещаться, включены средства индивидуальной защиты и антисептики.

Согласно закону «О статусе депутата Томской области», народным избранникам ежемесячно компенсируются транспортные расходы, расходы на приобретение канцтоваров, расходы на услуги связи. Депутатам, которые не проживают в Томске, выплачивается компенсация за оплату проживания и проезд.

Так, депутатам будут компенсировать расходы на приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинских масок, респираторов), перчаток, средств для обработки рук (мыло, кожные антисептики, иные аналогичные средства). Также компенсация предполагается при приобретении дезинфицирующих средств, бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха закрытого типа, применяемых для обеззараживания помещений, используемых для организации общественной приемной депутата Думы. «Основная часть просит не для себя, а для малоимущих, от которых поступают обращения», — уточнила Козловская.

«По обращению ряда депутатов мы предлагаем расширить перечень условий для получения компенсации при осуществлении депутатской деятельности», — сказала спикер областной Думы Оксана Козловская.

В документах на сайте областной Думы подчеркивается, что принятие постановления не скажется на увеличении расходов областного бюджета, так как депутатам компенсируются расходы в рамках 12 тысяч рублей в месяц.





В итоге 37 депутатов поддержали проект. Один из депутатов был против.





Добавим, что в ходе собрания депутаты сами себя лишили привилегии по заселению в гостиницы.





ПОДДЕРЖИ ТВ2! ​ Мы пишем о том, что важно.