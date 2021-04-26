Депутата гордумы Ксению Фадееву оштрафовали за участие в форуме «Муниципальная Россия»

Депутата томской гордумы Ксению Фадееву оштрафовали на десять тысяч рублей за участие в форуме «Муниципальная Россия». Суд посчитал, что она принимала участие в деятельности нежелательной организации «Открытая Россия». Об этом сообщила Ксения Фадеева в своем телеграм-канале.

«Помните, мы ездили с Андреем Фатеевым и Максимом Забелиным на форум муниципальных депутатов в Москву? Нас там всех задержали. Вот только что судья мирового суда Медведева решила, что я принимала участие в деятельности нежелательной организации «Открытая Россия», и оштрафовала меня на 10 тысяч рублей», — написала Ксения Фадеева.





Напомним, 13 марта должен был пройти первый форум независимых депутатов. Планировалось, что в нем примут участие 150 человек из 56 регионов страны. После начала форума в помещение вошли сотрудники полиции и объявили, что все участники будут задержаны. Официальная причина – «мероприятие организовано нежелательной организацией». Мероприятие организовал проект «Объединенные демократы», но задержания проводятся за осуществление деятельности «Открытой России», которая в РФ признана нежелательной организацией. Так, были задержаны депутаты городской думы Ксения Фадеева, Андрей Фатеев и Максим Забелин. Среди задержанных Евгений Ройзман, Илья Яшин, Юлия Галямина, Владимир Кара-Мурза и координатор «Открытой России» Андрей Пивоваров. В итоге всех, в том числе и томских депутатов, отпустили с протоколами.