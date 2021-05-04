Депутата гордумы Андрея Фатеева оставили под арестом до 22 мая

Сегодня, 4 мая, состоялись заседания суда по апелляциям на административные аресты депутата городской Думы Андрея Фатеева и сотрудника томского Штаба Навального (*Штабы Навального внесены Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму, 30 апреля 2021 года) Игната Купцова.

Ранее Советский районный суд арестовал Андрея Фатеева на 30 суток за повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Отметим, что Андрея Фатеева не было на митинге в поддержку Алексея Навального 21 апреля. По той же статье арест на 25 суток получил Игнат Купцов.





По итогам сегодняшнего заседания по аппеляциям в областном суде, как сообщила в своем Телеграм-канале Ксения Фадеева, решение суда первой инстанции в отношении Андрея Фатеева осталось без изменений и депутат отправился в спецприемник отбывать срок до 22 мая. Игнату Купцову суд сократил срок ареста на 5 суток, он выйдет на свободу 12 мая.









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