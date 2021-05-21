Депутата Думы Томска Ксению Фадееву оштрафовали за организацию акции, в которой она не участвовала

Экс-руководителя штаба Навального*, депутата Думы Томска Ксению Фадееву оштрафовали за организацию акцию 21 апреля, в которой она не участвовала. Такое решение принял судья Советского районного суда Дмитрий Борисов. Размер штрафа составил 300 тысяч рублей. Ксения планирует обжаловать это решение.

«Из доказательств – мой договор с типографией на печать листовок о кампании в защиту Навального. Листовки я и правда заказывала, 7 апреля, вот только тогда ни места, ни даты акции ещё не было, все что написано на листовках — "Свободу Навальному" и адрес сайта. Дату и время митинга организаторы объявили только 18 апреля. Ну а второе основание для привлечения — донос все тех же провокаторов Алексея Корзилова и Алины Шаимовой», — написала Ксения Фадеева в своем Телеграмм-канале.





В разговоре с журналистом ТВ2 она уточнила, что судья не прислушался ни к одному доводу защиты.





«Мы предлагали вызвать в суд организатора митинга — Никиту Байгулова, но судья отказал, сославшись на то, что он разделяет идеологию партии Навального. При том, что никакой партии Навального не существует, нам не дали ранее ее зарегистрировать», — сказала Ксения Фадеева.





Она добавила, что ей присудили максимально возможный штраф.





«Андрея Фатеева ранее арестовали на 30 суток. Меня, видимо, пожалели как девушку».