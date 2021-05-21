Депутата Думы Томска Ксению Фадееву оштрафовали за организацию акции, в которой она не участвовала
Экс-руководителя штаба Навального*, депутата Думы Томска Ксению Фадееву оштрафовали за организацию акцию 21 апреля, в которой она не участвовала. Такое решение принял судья Советского районного суда Дмитрий Борисов. Размер штрафа составил 300 тысяч рублей. Ксения планирует обжаловать это решение.
«Из доказательств – мой договор с типографией на печать листовок о кампании в защиту Навального. Листовки я и правда заказывала, 7 апреля, вот только тогда ни места, ни даты акции ещё не было, все что написано на листовках — "Свободу Навальному" и адрес сайта. Дату и время митинга организаторы объявили только 18 апреля. Ну а второе основание для привлечения — донос все тех же провокаторов Алексея Корзилова и Алины Шаимовой», — написала Ксения Фадеева в своем Телеграмм-канале.
В разговоре с журналистом ТВ2 она уточнила, что судья не прислушался ни к одному доводу защиты.
«Мы предлагали вызвать в суд организатора митинга — Никиту Байгулова, но судья отказал, сославшись на то, что он разделяет идеологию партии Навального. При том, что никакой партии Навального не существует, нам не дали ранее ее зарегистрировать», — сказала Ксения Фадеева.
Она добавила, что ей присудили максимально возможный штраф.
«Андрея Фатеева ранее арестовали на 30 суток. Меня, видимо, пожалели как девушку».
Ксения написала, что задержана за организацию акции, которая прошла в Томске 21 апреля. При этом сама девушка не была на акции, не анонсировала ее проведении на своих страницах в соцсетях и не была ее организатором.
«Это первый за лет 10 митинг несистемной оппозиции в Томске, который я не только не организовывала, но и в котором не принимала участие. Это было самое неприятное для меня решение за последнее время. Причина банальна. За последние несколько месяцев я уже получила два административных наказания за организацию акций, третье ставит меня в один шаг от уголовной дадинской статьи (за неоднократное нарушение правил проведения мероприятия)», — писала Ксения.
Ранее тот же судья Дмитрий Борисов арестовал Андрея Фатеева на 30 суток за повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. При этом Андрея Фатеева также не было на митинге в поддержку Алексея Навального 21 апреля.
Отбывать срок в спецприемнеке он будет до 22 мая.
*Штабы Навального внесены Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму 30 апреля 2021 года
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