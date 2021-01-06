Депутат Забелин: Водоснабжение в поселке Спутник восстановлено

«Водоснабжение в Спутника восстановлено, — написал 6 января в своем телеграм-канале городской депутат Максим Забелин. — давление нормальное. УК отрабатывает заявки, моет грязевики на вводах. У кого в квартирах остаются проблемы — номер аварийки "Старта" 89528824846. Качество воды не идеальное, но намного лучше, чем было».

Также городской депутат по Лесному одномандатному избирательному округу №27 написал, что ждет официальную позицию администрации с объяснением — почему такая ситуация возникла и кто несет за нее ответственность.





Напомним, что накануне жители поселка Спутник пожаловались на почти недельное отсутствие воды в квартирах. Причина — переподключение «Томскводоканалом» поселка к центральному водоснабжению. Депутат Забелин встретился с жителями поселка, чтобы помочь решить проблему с водой. На встречу пришли около 50 человек, среди них были представители УК и городского департамента.