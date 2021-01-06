Депутат Забелин: Водоснабжение в поселке Спутник восстановлено
«Водоснабжение в Спутника восстановлено, — написал 6 января в своем телеграм-канале городской депутат Максим Забелин. — давление нормальное. УК отрабатывает заявки, моет грязевики на вводах. У кого в квартирах остаются проблемы — номер аварийки "Старта" 89528824846. Качество воды не идеальное, но намного лучше, чем было».
Также городской депутат по Лесному одномандатному избирательному округу №27 написал, что ждет официальную позицию администрации с объяснением — почему такая ситуация возникла и кто несет за нее ответственность.
Напомним, что накануне жители поселка Спутник пожаловались на почти недельное отсутствие воды в квартирах. Причина — переподключение «Томскводоканалом» поселка к центральному водоснабжению. Депутат Забелин встретился с жителями поселка, чтобы помочь решить проблему с водой. На встречу пришли около 50 человек, среди них были представители УК и городского департамента.
«Воды нет в поселке с 30 декабря, — комментировал накануне ТВ2 Максим Забелин. — Вода есть только на нижних этажах и течет мелкой струйкой. Давления в сети по-прежнему нет. Сейчас трубы и систему промывают, воду на экспертизу «Томскводоканал» забрал. Результаты будут либо сегодня вечером, либо завтра утром. После нее будет понимание о запуске и промывка домов. Воду подвозят в бочках, но с перебоями».
По словам Максима Забелина, 5 января в Спутнике весь день работала техника. Сегодня с ситуацией на месте разбираются представители профильных ведомств. На данный момент вода появилась в большинстве квартир.
По факту ненадлежащего водоснабжения поселка Спутник прокуратурой Октябрьского района начата проверка. «В ходе проверки, в частности, будет дана оценка правомерности действий органов местного самоуправления, ресурсоснабжающей организации и управляющих организаций», — говорится в сообщении на сайте областной прокуратуры.
UPD. Днем 6 января на домах в поселке Спутник появились такие объявления:
Позже на сайте мэрии появился пресс-релиз, подтверждающий, что жители поселка Спутник не будут оплачивать услуги водоснабжения до полного завершения цикла технологических работ.
«30 декабря 2020 года бригады «Томскводоканала» приступили к исполнению мероприятий инвестиционной программы по подключению пос. Спутник к централизованному водоснабжению, — говорится в тексте пресс-релиза. — Ранее водоснабжение этой территории, где проживают 975 человек, было организовано от двух локальных артезианских скважин. В связи с этим в администрацию поступали жалобы на качество воды, а низкое давление не позволяло обеспечить необходимый напор на верхних этажах. С 30 декабря бригады ресурсоснабжающей организации и сотрудники муниципалитета — департамента городского хозяйства и администрации Октябрьского района, работают в ежедневном режиме. В этот день в пос. Спутник было зафиксировано снижение параметров подачи ресурса населению. Жители поселка получат воду сегодня, 6 января, во второй половине дня. Сотрудники администрации проводят поквартирные обходы, контролируют состояние и свойства подаваемого ресурса, коммунальщики регулируют его давление. Для нужд населения организован подвоз воды».
По словам заммэра и начальника департамента городского хозяйства Владимира Брюханцева, ему впервые пришлось столкнуться с такой сложной технологической ситуацией в системе водоснабжения города:
«Я приношу свои извинения горожанам за доставленные неудобства. Сегодня в Спутнике по-прежнему организован подвоз воды для нужд населения: ресурс будут подвозить с 12 до 16 часов и с 19.30 до «последнего человека». Время работы «бочки» согласовано с активом поселка».
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