Депутат Василий Еремин предложил вернуться к вопросу отставки Ивана Кляйна с поста мэра Томска

«Предоставьте подписи 13 депутатов, которые поддерживают ваше предложение. Тогда и рассмотрим», — сказал он.

Спикер Думы Чингис Акатаев отметил, что ранее Василий Еремин уже поднимал этот вопрос, но в итоге не стал к нему возвращаться.

«Мне кажется неправильным, что все шишки летят в и.о. мэра Михаила Ратнера. Думаю, что с января мнение депутатов поменялось и большая часть коллег меня поддержит. Давайте рассмотрим этот вопрос в «Разном», — предложил Василий Еремин.

В начале декабря 2020 года прокуратура Томской области отправила запрос в Думу города Томска об отставке арестованного правоохранителями мэра Ивана Кляйна, которого обвиняют в превышении должностных полномочий. Спикер Думы города Томска Чингис Акатаев прокомментировал изданию, что приговор мэру еще не вынесен и парламент не будет «бежать впереди паровоза». Сообщается, что позицию Чингиса Акатаева разделяют представители и других партий гордумы.

Дело в том, что для начала процедуры отставки главы города со стороны Думы требуется инициатива не менее чем от 13 депутатов. Если такое число наберется, только потом вопрос об отрешении может быть вынесен на рассмотрение Думы.

Ранее ТВ2 Чингис Акатаев рассказал об отношении депутатов к просьбе областной прокуратуры отстранить Ивана Кляйна с должности мэра. Он считал, что 13 подписей будет собрать невозможно.

Депутат гордумы Василий Еремин в интервью ТВ2 говорил, что начинал собирать 13 подписей для инициирования отставки Кляйна, но после того как узнал, «что его положили в больничку», сразу прекратил всю процедуру сбора подписей.

Кировский суд отстранил от должности мэра Томска Ивана Кляйна. Согласно уставу города Томска, досрочно прекратить полномочия мэра можно в нескольких случаях: это смерть, уход в отставку, правовой акт губернатора Томской области, признание судом мэра недееспособным или безвестно отсутствующим. Также досрочно полномочия мэра прекращаются, если в силу вступает обвинительный приговор суда, если он уезжает из страны или лишается российского гражданства, если его отзывают избиратели.

При досрочном прекращении полномочий мэра нового градоначальника должны избрать в течение шести месяцев. В настоящее время обязанности мэра Томска исполняет его заместитель Михаил Ратнер.

Иван Кляйн был задержан 13 ноября 2020 года. Два месяца он находился под арестом в СИЗО. За это время состояние его здоровья ухудшилось. По словам адвокатов, были дни, когда Иван Кляйн мог с трудом встать с постели.

Рассмотрение по существу дела Ивана Кляйна началось 8 апреля. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и статьей 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности).



Иван Кляйн не признает свою вину. В своей речи в суде он отметил, что обвинение в целом строится «на искажении фактических обстоятельств, неверной трактовке событий, а иногда и откровенной фабрикации и оговоре со стороны заинтересованных в моем оговоре - бизнесмена Аминова и бывших подчиненных мэра Подгорной (Касперович) и Сурикова». По мнению Кляйна, уголовное преследование может быть вызвано тем, «что он стал кому-то неугоден».